Romina Lozano, la representante peruana en el Miss Universo 2018, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para responder las preguntas de sus seguidores y evaluar su participación en el concurso tras la final realizada el domingo en Tailandia.

Aunque la joven no logró quedar entre las 20 finalistas, su nombre empezó a sonar en las últimas semanas como una de las favoritas de los especialistas. Precisamente, en su transmisión, la modelo destacó que se sentía "orgullosa" por ese hecho y sorprendida por la capacidad que tuvo para afrontar los retos del certamen.

Romina Lozano contó que antes de participar en el concurso de belleza era una chica insegura que se avergonzaba "de todo" y no veía "potencial" en sí misma. El Miss Universo 2018 le demostró todo lo contrario.

"Yo no creía en la capacidad que podía demostrar aquí en este concurso y eso me lo mostró (estar en la competencia). Eso me ayudó a ser yo misma, a creer en mí, a trabajar duro por lo que quiero y a confiar en mí. He aprendido muchísimo", declaró.

NO MÁS CONCURSOS DE BELLEZA

Pese a lo positiva que resultó esta experiencia, Romina Lozano dijo en su transmisión de Instagram que con esta participación se retirara de los concursos de belleza.

"Este fue mi último concurso, ya no voy a estar en mas concursos de belleza. Cierro mi etapa como el Miss Universo y cierro mi etapa en concursos de belleza. Tengo otros planes, me gustaría seguir la carrera que estaba estudiando, pero ya veremos qué es lo que la vida tiene para mí", explicó Miss Perú.

Romina Lozano también contó que este lunes viajará a Estados Unidos, país en el que permanecerá por un buen tiempo como quien "se toma unas vacaciones".

EL DATO

En su transmisión de Instagram Stories, Miss Perú también contó que para las participantes el mensaje de Ángela Ponce, Miss España, fue uno de los más emotivos de la noche.

"Yo estaba llorando al ver el video de Ángela (sobre la igualdad). Con Miss Nicaragua nos vimos con los ojos llorosos y teníamos que salir al desfile en traje de baño y yo le decía: 'sécate o van a pensar que lloramos porque no clasificamos'", bromeó la modelo.