A pocas semanas de desarrollarse la final del Miss Universo 2018, las candidatas arribaron a Bangkok, Tailandia, para iniciar las competencias previas a la elección de la nueva reina.

Una de ellas y que genera mayor expectativa es la de "traje típico", donde las aspirantes al trono de belleza internacional se inspiran en elementos autóctonos de sus respectivos países.

Hace algunos días, Japón hizo noticia al presentar su particular elección de Sailor Moon.

La creación de Hiroko Mima busca representar a las mujeres guerreras del país asiático, según revelaron durante un evento de presentación.

"¡Pretty Guardian Sailor Moon! Faltan ocho días para que me vaya a la competición. Gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora, he podido llegar tan lejos. ¡Gracias! Haré mi mejor esfuerzo en este evento mundial. ¡De ahora en adelante, por favor, apóyenme!", escribió la joven de 22 años en las fotos que compartió a través de su Instagram.

El peculiar atuendo tradicional fue presentado en una conferencia de prensa en Tokio, en la que también participó Momoko Abe, la predecesora de la actual reina de belleza nipona.

La edición de Miss Universo de este año se llevará a cabo el 17 de diciembre (16 para la zona horaria americana). Representando al Perú estará Romina Lozano Saldaña

La representante peruana lucirá un traje inspirado en leyenda de la sirena de nuestra Amazonía peruana. Ella compartió un video mostrando el creativo y llamativo traje que lucirá en el certamen.

Las candidatas competirán por ganar la corona que actualmente ostenta Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Universo 2017 de Sudáfrica.

La noche final será emitida en vivo y en directo por la cadena FOX, con difusión simultánea en español por Azteca América. La gala final será conducida por cuarta ocasión por el comediante Steve Harvey.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, compartimos imágenes de los trajes típicos que lucirán las candidatas en el Miss Universo 2018.

CAMBIO DE AÑO

En el 2014 no hubo ceremonia de Miss Universo debido a que ningún país aceptó ser el anfitrión de la edición 63 del concurso. Por esa razón, la premiación del Miss Universo 2014 se dio en enero de 2015 y la del 2015 se dio ese mismo año en diciembre.

La edición del Miss Universo 2016 tampoco se dio en su año. En el 2017, se realizaron dos competencias: Miss Universo 2016, en enero; y Miss Universo 2017, en noviembre.