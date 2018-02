Ashley Graham, la modelo de talla grande que conquista las pasarelas y las revistas de moda, continúa impulsando un nuevo concepto de belleza. Esta vez la estadounidense lanzó su línea de bikinis en Instagram para promover el “cuerpo positivo”.

La top model, de 30 años, eligió a su madre, Linda Graham, para el lanzamiento de la nueva colección de la línea Swimsuits For All (Ropa de baño para todas).

“(Mi madre) estuvo conmigo desde el principio y me ayudó a superar todas las pruebas que me llevó llegar a este punto, por lo que poder tenerla frente a la cámara conmigo y modelar mis diseños me sentí como tal momento surrealista", dijo Ashley Graham a la revista Vogue.

La campaña Power of the Journey muestra a madre e hija luciendo en trajes de dos y una sola pieza. Se ven siempre sonrientes y seguras de sí mismas, tal como quedó plasmado a través de fotos y videos que la modelo compartió en Instagram.

Ashley busca inspirar a todas las mujeres a sentirse seguras, especialmente a aquellas mayores de 50 años. “Creo que la belleza está más allá de la edad, la raza o el tamaño, y no es una tendencia; en cada etapa de tu vida, puedes sentirte hermosa”, agregó en la entrevista.

Ashley Graham está revolucionando el mundo de la moda. Además de cubrir portadas de revistas como Vogue, Harper´s Bazaar, Glamour y Elle, la modelo ‘curvy’ se puede jactar de tener más de 6 millones de seguidores en Instagram.