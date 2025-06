“Estoy tranquila, trabajando en el Miss Perú, que esta edición será en Cusco, un lugar que me trae recuerdos maravillosos, porque ahí fui coronada Miss Perú cuando tenía 22 años”, comparte Newton con una gran sonrisa. “Y este año Miss Universo nos ha permitido transmitir en las redes gran parte de lo que es el certamen, ¿y qué mejor que mostrar Cusco al mundo?”.

El próximo domingo 15 de junio, 39 candidatas de todo el país buscarán convertirse en la sucesora de Tatiana Calmell. Las aspirantes ya se encuentran en la Ciudad Imperial, inmersas en diferentes actividades previas a la elección final. El evento preliminar, antesala de la gran noche, se llevará a cabo el 13 de junio, bajo la conducción de Luciana Fuster.

“Cusco es un lugar donde la gente te recibe con mucho cariño. Cuando fui coronada, todos fueron muy amables conmigo. Tuvimos muchísimas actividades y viví experiencias inolvidables”, recuerda. Entre esas memorias, una anécdota se le quedó grabada: “Una de mis compañeras no tenía zapatos para competir. Mi mamá calzaba igual que ella, así que le pedí que se los prestara. Por eso, cuando gané, mi mamá no pudo levantarse... estaba descalza”, cuenta entre risas. Y añade con convicción: “En un certamen nacional no solo compites para ganar una corona, compites contigo misma”.

Como directora de la Organización Miss Perú, Jessica Newton reconoce el inmenso esfuerzo que ha implicado posicionar a Perú en la escena internacional de los concursos de belleza. “Lograr que suene como está sonando en el concurso internacional ha sido un trabajo de esfuerzo en conjunto”, afirma con orgullo.

En este camino, destaca la figura de Janick Maceta, a quien describe como una reina icónica: “Es preciosa, es una mujer inteligentísima, emocional y socialmente también”. Destaca su perseverancia, pues compitió en Miss Perú en tres ocasiones antes de rozar la corona de Miss Universo.

Jessica tampoco escatima en elogios al hablar del reinado de Tatiana Calmell. “Ahora Perú es la Reina de las Américas y yo estoy más honrada con ella porque la imagen que deja de Perú es maravillosa. Sobre su visita a Bangladesh, la gente del Miss Universo me hizo un comentario que para mí es el más lindo que pueden hacer de uno. Me dijeron que han crecido después de pasar unos días con Tatiana”.

Aclara, además, que el trabajo de una reina es una gran responsabilidad. “No es un tema de que yo me levanto a las 10 de la mañana, decido qué hago, veo cómo me visto. Hay tantas personas trabajando detrás, tantas marcas apoyando el certamen y tantas cosas que hacer. No es un viaje de vacaciones”.

La polémica con Milett

La conversación inevitablemente deriva en las recientes declaraciones de Milett Figueroa sobre su participación en Miss Supertalent 2016, donde calificó su experiencia como “turbia”, dijo haberse sentido “explotada” e incluso afirmó haber entregado parte de su dinero a Jessica Newton.

“Todo depende a lo que esté acostumbrado cada uno, por eso es que yo siempre digo: ‘Miss Perú es un trabajo’. Te vas a tener que levantar muy temprano y ensayar. Tati hacía como ocho horas de entrenamiento físico en la etapa final, y luego hacía oratoria y desarrollo personal para llegar con todo cubierto, sin descuidar su trabajo de Miss Perú. No es un viaje de vacaciones, y siempre se lo repito a todas”, asiente.

La disciplina y el respeto cultural son pilares fundamentales de una embajadora de la belleza, según Newton. “Si vas a un país, y la comida de ese país no te gusta, por educación y respeto, te la tienes que comer. En Miss Universo no hay delivery, no hay menú especializado, todas comen todo. Tienes que respetar las costumbres y la comida”.

Sobre la afirmación de Milett de haberle entregado parte del dinero que recibió, Jessica Newton aclara: “Su premio era volver a Corea para cumplir con las campañas de unos cosméticos y otros auspiciadores, como parte de su reinado. Ella decidió no regresar, así que esas campañas no se realizaron”. Aunque prefiere reservarse algunos detalles, enfatiza la importancia del compromiso que implica la corona: “Voy a guardar para mí lo que pasó después, pero cuando compites y ganas, también asumes la responsabilidad de ser reina”.

Enfrenando el pasado

En un mundo donde la vida pública de Jessica Newton está intrínsecamente ligada al Miss Perú, aspectos de su vida privada a veces resurgen, como las recientes declaraciones de su expareja Carlos Morales.

“No sé cuál haya sido el interés para revivir algo que pasó hace tanto tiempo”, afirma Newton, despojando de dramatismo un tema que para ella carece de relevancia actual. “El único tema que tenemos pendiente es el juicio de esta casa que además lo lleva el estudio Ghersi. Estamos esperando una última sentencia, pero soy una persona responsable, pago todos los impuestos de mi casa. Creo que aunque la justicia tarde, llegará en algún momento”.

Ante los comentarios vertidos en su contra y contra sus hijos que decidieron cambiarse el apellido, Jessica Newton evita cualquier confrontación.

“No voy a entrar en discusiones ni emitir juicios de valor, porque esa etapa de mi vida ya no me interesa. No forma parte de mi presente, es pasado. Y cuando cierras una etapa, esa vida termina. No me quitó el sueño, no me molestó, no sufrí y tampoco me sorprendió ningún comentario”, subraya.

“Lo único que puedo decir, con el tiempo, es que no me equivoqué. Y le agradezco a Dios por haberle dado a mis hijos esta familia maravillosa, con un hombre a quien respetan y quieren profundamente”, concluye.

Jessica Newton, Directora de la Organización Miss Perú. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El regalo de la identidad

En uno de los momentos más emotivos y significativos para su familia, Jessica recuerda la decisión de su hija Cassandra: cambiar legalmente su apellido paterno por el de Fernando Sánchez de la Madrid, su pareja desde hace más de dos décadas.

“Casy cumple 18 y me acuerdo que yo le decía: ‘¿Pero qué quieres de regalo por los 18?’ Me dijo: ‘Mami, yo no quiero una fiesta. Quiero ir de viaje con ustedes a Italia y quiero como regalo cambiarme de apellido’. Para mí fue un momento muy complicado”, reconoce Jessica.

“Me reuní con Fer y Cassandra y les pregunté si realmente eran conscientes del paso que querían dar, porque adoptar a alguien es asumir una responsabilidad de por vida. No se trata solo de cambiarse el apellido porque te gusta más; es integrar a alguien para siempre, incluso si yo algún día no estoy”, explica Jessica. La decisión fue meditada y consensuada. “Me dijeron que sí, que estaban totalmente seguros. Recuerdo que Fernando organizó un almuerzo con sus amigos, y todos estaban emocionados. Fue un momento muy especial”, rememora.

La culminación de este proceso legal y emocional llegó con la confirmación oficial: “Cassandra viaja a Milán con su nuevo apellido, Sánchez de la Madrid, y por eso mi nieto se llama Milan”, revela Jessica Newton con emoción.

Verdades reveladas

Pero esa no fue la única experiencia profunda que marcó su vida familiar. Jessica recuerda también el momento en que su hija menor, Miranda, descubrió que tenía un lazo diferente con sus hermanos mayores.

“Ella no sabía nada hasta que se hizo una declaración pública. Por eso lloré (en el 2015, cuando Olinda Castañeda habló en televisión sobre su relación con Carlos Morales). Yo quería contárselo en el momento adecuado, cuando sintiera que estaba preparada. Incluso mis suegros vinieron desde España para acompañarnos. Pero la reacción de Miranda fue tan bonita, igual que la de todos mis hijos, que terminé agradeciendo lo ocurrido. Aceleró un proceso que no sabía cómo manejar. Pensaba decírselo, pero era muy pequeña, tenía solo ocho años”, recuerda.

Reconocimiento inesperado

En medio del ruido mediático, Jessica Newton reconoce con gratitud un gesto inesperado de Magaly Medina, figura con la que hoy no mantiene una relación cercana.

“Nosotras no estamos cercanas ahora, pero me sorprendió gratamente que, sabiendo lo que sabía, decidiera mantenerse al margen. No lo utilizó, y eso lo valoro muchísimo”, afirma sobre la negativa de Medina a entrevistar a Morales.

Aunque ya no compartan la cercanía de antes, Newton considera que Magaly fue la única con verdadero derecho a hablar, por haber conocido de cerca los hechos. “Tengo el mejor concepto de ella en ese sentido. Conocía mil detalles que pudo haber usado para generar rating, pero eligió no hacerlo. Fue muy estricta con la información, y eso es algo que mis hijos y yo le agradecemos de corazón”, señala.

Sin descartar la posibilidad de un reencuentro, Jessica reflexiona: “El cariño está. Puedes alejarte, molestarte, pero no puedes dejar de querer. El tiempo me ha enseñado que nunca sabes qué va a pasar. Cosas como estas te hacen ver la vida diferente. Hay que vivir el presente, y en este presente, estoy muy agradecida”.

Encuentro predestinado

El amor entre Jessica Newton y Fernando Sánchez de la Madrid comenzó hace más de veinte años, de forma inesperada, durante un certamen de belleza. Fernando había llegado acompañando al gerente de una empresa de telefonía que era jurado del Miss Perú, con quien tenía una reunión. “Fernando no tenía ninguna conexión previa con el mundo de los certámenes”, recuerda Jessica.

El destino, sin embargo, lo colocó en el lugar preciso. “Como no era invitado, se sentó en la primera silla libre que encontró. Por cosas de la vida, mi mamá se sentó a su lado con mis tres hijos. Sebastián tenía frío, y Fernando, sin dudarlo, se quitó el saco y se lo dio. Luego, incluso lo cargó en sus piernas”, cuenta emocionada.

Un notario los presentó formalmente esa misma noche, y la conexión fue inmediata. “Cuando terminé de hablar con los periodistas, lo vi y pensé: ‘¿Quién es?’. Conversamos. Me dijo que quería conocerme, pero yo tenía que viajar a Sudáfrica por el concurso. Al regresar, me estaba esperando en el aeropuerto. Desde entonces, no nos hemos separado”, concluye con una gran sonrisa.