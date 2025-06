Era una de las favoritas y su victoria se confirmó el último domingo. Karla Bacigalupo (33) resultó electa como Miss Perú Universo 2025, gala acontecida frente al Qorikancha del Cusco. Allí, al sostener las manos de su contrincante, Maricielo Gamarra (miss San Martín), no sabía qué pensar. “Me he preparado tanto tiempo. Todo este camino empezó desde el Miss Perú USA. Hay mucho trabajo detrás y yo simplemente estaba entregándole esto al universo; cualquier resultado que hubiera pasado yo ya me sentía contenta con mi desempeño”, contó la modelo en entrevista con El Comercio, a horas de su coronación.

Hay firmeza en las palabras de Bacigalupo, la actitud de alguien que, en apariencia, parece saber lo que quiere. En palabras del missólogo Ramiro Barrio, parte del jurado del certamen, es una mujer muy madura, preparada y con ganas de hacer cosas. “Creo que todos vimos detalles en ella, sobre todo en la entrevista con el jurado; fue prácticamente de las mejores. Ahí nos enamoró. Vimos un potencial muy grande, vimos energía”, sostuvo.

“Creo que ha sido uno de los momentos más ‘top’ de mi vida [la coronación], porque de hecho había mucha incertidumbre y después de tanto esfuerzo, claro, todas las candidatas eran muy fuertes, por lo que no sabía lo que iba a pasar”, dijo Bacigalupo.

―¿Cómo así te llegó la propuesta para ser candidata al Miss Perú USA?

En ese caso había escuchado que se estaba abriendo la franquicia, que había una nueva directora. Pude conversar con ella, resolvió todas mis dudas de una manera muy coherente, tanto así que tomé la iniciativa de entrar y una vez que ganas una de tus responsabilidades es venirte a Perú y ahí ya conocí a todo el equipo y, bueno, [estoy] contenta con este nuevo desafío acá en el Miss Perú.

―Tú eres una administradora de empresas que pasó a ser actriz. Uno podría pensar que ambos trabajos son opuestos. ¿Por qué este cambio?

La verdad es que a mí siempre me ha gustado contar historias, me ha gustado conectar con las personas, y quería cambiar a un rubro y a una carrera donde yo pueda sentir que estaba aportando algo a los demás. Pero sí se conecta igual con la administración, porque el hecho de trabajar en tu imagen y en la industria del entretenimiento, cada proyecto es como un emprendimiento también, entonces traigo todo lo que tengo de corporativo, todo el profesionalismo, la parte estratégica, para aplicarlo también a mi carrera de actuación y también a esta nueva etapa de ser Miss Perú.

―Pero aun así es un cambio grande. ¿Tú llegaste a sentir algo de temor en todo esto? Puedo imaginar que alguien sienta miedo al estar frente a cambios fundamentales en su vida.

Sí, pero ¿sabes qué? La verdad es que para mí ponerte vulnerable es algo que te hace crecer. Y eso es algo que me ha ayudado los últimos años a reafirmar mi confianza como persona, como mujer. Eso también fue parte de por qué me fui del país para poder estar en una situación en la cual yo tenga que reinventarme, conocerme, tanto mis fortalezas como mis debilidades. Esta situación fue la misma y por eso es que normalmente me expongo a cambios para poder estar más completa como ser humano.

―Tú te mudaste a Los Ángeles, que es la ciudad de los sueños, donde hasta el mesero sueña con volverse estrella. ¿Cómo ha sido para ti vivir allí mientras estudias actuación?

Tal cual: mesera [risas]. He estado trabajando en marketing, teniendo varios trabajos para poder solventar mis proyectos personales y luego, contenta, mandarlos a festivales internacionales. La verdad es que es una ciudad muy competitiva, todos nosotros estamos luchando por nuestros sueños, pero también encuentras bastante gente con la cual puedes trabajar de manera muy profesional. El intercambio cultural también es algo que te hace ser mucho más empático: no asumes nada, te das cuenta de que todos vienen de distintos contextos, con distintas culturas, idiomas y eso también yo creo que me ha ayudado mucho, me ha servido mucho para de nuevo tomar este desafío del Miss Universo que se viene.

―Has mencionado que es una ciudad bien competitiva, pero ¿sentiste tal vez alguna hermandad con los otros peruanos que están allí o con otras personas que también buscan sus sueños?

Por supuesto. Me da risa porque cuando uno se va del país, a veces piensa que va a dejar de estar con su cultura, pero es todo lo contrario. Al final terminas parando con puro peruano [risas] y terminas juntándote todos los días con ellos. ¿Por qué? Porque nuestro sentido el humor es maravilloso, la comida que tenemos, la manera en la que nos divertimos, que escuchamos música; eso nos atrae al final y yo estoy muy orgullosa de decirte de que los mejores trabajos y las mejores producciones que he podido tener allá han sido gracias a compañeros profesionales peruanos que buscamos allá el día a día poder representar a nuestro país de muchas maneras a través de historias, a través de nuestro trabajo en el set, que nos vean disciplinados, que nos vean con todo el potencial, así que eso nos une muchísimo más allá.

―¿Qué cosa es lo que harás en los próximos meses hasta noviembre, que es cuando compitas?

Este caso tenemos que empezar a planear todo y trabajar con la organización. Yo tengo que unirme al equipo, ver todo el organigrama, el cronograma que vamos a manejar. Justo en estos días ya vamos a estar planeándolo y con voy a empezar las labores que vienen para el Miss Universo, como las labores que evidentemente por ser Miss Perú se tienen que hacer alrededor del país.

Karla Bacigalupo tras ser coronada Miss Perú 2025 en Cusco. / hose vilela letona

―Durante la ronda de preguntas dijiste que quieres “inspirar a todas las niñas peruanas”. Cuando eras niña, ¿había alguna mujer peruana que te inspirara?

Sí, Yma Súmac. Es la única artista [peruana] que tiene una estrella en el Hollywood Boulevard y ella es muy reconocida. Yo desde niña la escuchaba porque a mi abuela le encantaba. Entonces también cuando me muevo a Los Ángeles yo la admiraba muchísimo, sabía mucho de su historia. Esa mujer tuvo un recorrido espectacular internacional. La admiro mucho porque fue una peruana auténtica que marcó diferente.

―¿Cuál dirías que es la importancia de los concursos de belleza hoy, a comparación de años pasados?

La mujer de hoy en día tiene muchos retos, tiene muchas cosas que tiene que demostrar. Todavía hay mucha desigualdad en temas laborales, todavía hay mucha inseguridad que las mujeres sufrimos y yo creo que los certámenes son un medio en el cual una mujer puede hablar, puede expresarse, no solamente puede verse bonita, sino que puede tener una opinión frente a estos temas, para sacarlos a la luz, para que todas las personas sean más más conscientes de que tenemos que hacer de ese mundo de mucho más igualdad, digamos, entre hombres y mujeres. Para eso sirven también los certámenes, para demostrarse que de nada sirve es ver una mujer que solamente se vea bonita de manera externa, sino que también sea fuerte y que pueda tener una voz, una palabra, algo que represente a las demás.

―Has conseguido algo importante, vas a representar al Perú en Miss Universo. Dime, ¿tú crees que habrías conseguido esto, llegar a donde estás, si te hubieses quedado en el Perú?

Yo te diría que mi evolución en Los Ángeles me ha ayudado mucho a ser la mujer que soy. Creo que esa ha sido una de mis fortalezas, he madurado mucho al haberme ido del país. He extrañado muchísimo más mi país, porque a veces al vivir en Perú tomamos un poco las cosas por sentado. Y en el momento que yo he tomado esta responsabilidad creo que me causa muchísima alegría porque extraño mis raíces, porque quiero sacar a mi país adelante, entonces yo creo que eso sí ha influenciado mucho.