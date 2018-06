Kate Spade: diseñadora de modas se suicidó en Nueva York

La diseñadora de modas Kate Spade, de 55 años, fue hallada muerta en su departamento de Nueva York.





Según medios estadounidenses, la policía confirmó que la diseñadora estadounidense se suicidó.



CBS News informó que ella fue encontrada por su ama de llaves a las 10:20 a.m. en su casa en Park Avenue.



La policía a las afueras del departamento de Kate Spade. (Foto: Reuters)

Spade dejó una nota, señalaron las fuentes. Los funcionarios no estaban autorizados a divulgar detalles de una investigación en curso y hablaron con The Associated Press a condición de anonimato. No sabían qué decía la nota.



La diseñadora neoyorquina creó una línea de elegantes bolsos a principios de los 90 que causó sensación.

Tienda en Manhattan (Foto: AFP)

Su compañía, Kate Spade New York, tiene más de 140 tiendas al menudeo y de descuento en todo Estados Unidos y más de 175 tiendas a nivel internacional.

Kate Spade, exeditora de la revista Mademoiselle, se desprendió de su famosa marca en 2006, y ésta fue comprada por Coach por 2.400 millones de dólares en 2017.

Kate Spade en el festival de cine de Tribeca en Nueva York, en 2006 (Foto: EFE)

Spade, que intentó regresar a la moda con una nueva marca, Frances Valentine, en 2016, deja a su marido Andy y a una hija, Frances.