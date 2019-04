Kim Kardashian protagoniza portada de "Vogue US" en solitario

Cumplió uno de sus sueños. Kim Kardashian anunció en Instagram que, por primera vez, protagonizará la portada de la revista Vogue US. La empresaria de 38 años aparecerá en la tapa de la revista de moda en su edición de mayo. Allí, ella fue fotografiada por el sueco Mikael Jansson.

La integrante del clan Kardashian/Jenner escribió emocionada en sus redes sociales: "He soñado con este momento desde hace tiempo, muchos dijeron que nunca pasaría. Las palabras no alcanzan para expresar el honor que siento de protagonizar mi primera portada en solitario de Vogue US. Cuando era niña, revisaba la suscripción [de la revista] de mi madre cada mes y soñaba con que algún día estaría en la portada. Gracias a la increíble Anna Wintour por su apoyo, significa el mundo para mí".

El mensaje fue una clara respuesta para sus 'haters'. Recordemos que en el 2014, la empresaria apareció en la portada de Vogue junto a su ahora esposo, el rapero Kanye West. La noticia fue duramente criticada por diversos lectores, quienes aseguraron que la pareja no estaba a la altura de una revista de renombre como Vogue.

Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, protagonizaron la portada de Vogue en el 2014. La noticia fue criticado por diversos lectores que afirmaron que "la pareja no estaba a la altura". (Foto: Vogue).

LOS RESPALDA

En ese entonces, Wintour (jefa de la edición estadounidense de la revista) dejó claro que no se arrepentía de haber convocado a la pareja para su portada. "Kanye es una artista increíble y provocador cultural, mientras que Kim, a través de la fuerza de su carácter, ha creado un lugar para sí misma ante el resplandor de la atención del mundo. Se necesitan agallas para hacer eso", escribió Wintour.



Wintour agregó: "No existe ni un solo medio de comunicación moderno que los Kardashian/West no hayan podido dominar".

NUEVOS RUMBOS

​En la entrevista de la edición de mayo, Kardashian anunció que se encuentra estudiando para convertirse en abogada. "Estoy tan agradecida con Jonathan Van Meter por ilustrar un vistazo a mi vida de una manera que creo que nunca se ha hecho. Desde hacer malabarismos con la familia, mis negocios y obtener una licenciatura en derecho con tanto cuidado y seriedad. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi esposo, Kanye, por asegurarme que algún día estaría en esta portada", expresó en Instagram.

Además, Kardashian aprovechó el medio para sincerarse sobre la salud mental de su pareja. "Medicarse ya no es una opción para él porque cambia la forma en que se comporta. Honestamente, no quiero hablar por él porque yo no sé lo que su mente está pensando", agregó.