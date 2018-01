La ola de destapes de acoso sexual en Hollywood continúa y esta vez, en un reportaje del diario New York Times, el mismo diario que destapó el caso Harvey Weinstein, el acusado es Mario Testino, fotógrafo peruano de fama mundial.

El New York Times publica que 13 personas, entre modelos masculinos y asistentes, señalan que Mario Testino tuvo una conducta sexualmente agresiva hacia hombres, la cual se tradujo en tocamientos indebidos y masturbación.

LOS TESTIMONIOS

"Si querías trabajar con Mario, tenías que hacer una sesión desnudo en el (hotel) Chateau Marmont. (…) Todos los agentes sabían que esto era lo que había que hacer para tener éxito o avanzar en tu carrera", contó el modelo Jason Fedele, que trabajó con el peruano en campañas de la marca Gucci en los años 90. Él menciona que Testino hacía insinuaciones sexuales, como si estuviera midiendo qué "técnicas" podrían funcionar.

Ryan Locke, otro modelo de Gucci, asegura que Mario Testino era un "depredador sexual". Él detalló que en el último día de una toma de fotos el peruano pidió que todos, salvo el modelo, se vayan del estudio. "Cierra la puerta y le pone seguro. Entonces trepa a mi cama, se pone encima mío y me dice 'soy la chica, tu eres el chico'. Le dije algo como, mejor aléjate. Le tiré la toalla, me puse mi ropa y me fui", dijo.

"Lo vi con sus manos en los pantalones de la gente al menos 10 veces. (…) Mario se comportaba usualmente como si esto fuera una gran broma, pero no era divertido. Todos los chicos puestos en estas situaciones no sabían cómo reaccionar. Me miraban y decían '¿Qué está pasando? ¿Cómo lidio con esto?' era terrible", contó Thomas Hargreave, productor fotográfico que, señala el diario, trabajó de manera usual con Testino entre el 2008 y 2016.

LA DEFENSA DE TESTINO

El diario contactó con Lavely & Singer, firma de abogados que representa a Mario Testino. La compañía indica que las partes acusadoras "no pueden considerarse fuentes confiables". Los abogados, además, pusieron en duda la salud mental de Hugo Tillman, quien trabajó como asistente fotográfico en 1996 y que acusa a Testino de haber intentado besarlo en la calle, además de abalanzarse sobre él en una cama de hotel.

Otro asistente de Testino en los años 90, Roman Barrett, contó que el acusado se sobó contra su pierna mientras mantenía una erección y se masturbó frente a él.

Lavely & Singer también le dijo al New York Times que se contactó con ex empleados que estaban "impactados por las acusaciones" y que dichas personas "no podían confirmar las revelaciones". También indicó que Barrett y Hargreave eran "empleados descontentos".

En el mismo reportaje, el diario indica que 15 modelos señalan a otro reconocido fotógrafo, Bruce Weber, de acoso sexual en el trabajo.