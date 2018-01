Mario Testino habría sido descartado para fotografiar la boda del príncipe Harry y Meghan Markle luego de que 13 personas, entre modelos y ex asistentes, lo acusaran, en un reportaje de "The New York Times", de acoso sexual.

Según un informe de "The Telegraph", el peruano era uno de los candidatos favoritos para registrar la boda real, pero no será considerado debido a las denuncias en su contra.

"No hay duda de que Testino era el favorito para la boda de Harry y Meghan. No contaron con él para las fotos de compromiso, pero eran fuertes los rumores sobre su participación en la ceremonia. No lo usarán ahora", dijo una fuente ligada al mundo de la moda citada por el mencionado diario británico.

SILENCIO EN LA CASA REAL

"The Telegraph" explica que se comunicó con el Palacio de Kensington para obtener un pronunciamiento sobre el caso Mario Testino, un fotógrafo que ha estado muy ligado a la casa real.

"No es algo que vamos a comentar en estos momentos. No daremos detalles sobre quién se hará cargo de las fotos de la boda real", afirmó un vocero del príncipe Harry y Meghan Markle.

La boda real se realizará el sábado 19 de mayo en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor en Inglaterra.

Meghan Markle y el príncipe Harry fueron retratados por Alexi Lubomirski para su compromiso. Meghan Markle y el príncipe Harry fueron retratados por Alexi Lubomirski para su compromiso.

Aunque las fotos del compromiso de la pareja fueron realizadas por el fotógrafo Alexi Lubomirski, ha sido Mario Testino el artista favorito de la casa real británica por muchos años.

El peruano hizo los retratos oficiales de la boda del príncipe William con Kate Middleton, así como las fotos oficiales de sus hijos. Testino también es famoso por las fotos que hizo de Lady Diana, que se exhiben incluso en su museo en Lima, MATE.

EN EL OJO DE LA TORMENTA

De 63 años, a lo largo de cuatro décadas de carrera Mario Testino ha sido el fotógrafo de decenas de campañas publicitarias para grandes casas de moda y ha publicado su trabajo en las revistas más prestigiosas, entre ellas "Vogue", muchas veces.

El fin de semana, varios modelos y ex asistentes lo acusan de haber hecho avances hacia ellos e incluso de haber intentado iniciar una relación sexual, pero ninguno dijo haber cedido.

"Fue un depredador sexual", aseguró Ryan Locke, modelo estrella a finales de la década de 1990. Según él, durante una sesión de fotos Testino le pidió a todo el equipo que salga de la sala para quedarse solo con él y luego se le habría arrojado encima.