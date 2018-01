Mario Testino se defiende de acusaciones de acoso sexual

La defensa de Mario Testino se pronunció en torno a las acusaciones de acoso sexual que enfrenta el fotógrafo peruano de fama mundial.

Lavely & Singer, firma de abogados que representa a Mario Testino, puso en tela de juicio la credibilidad de las partes acusadoras. "No pueden considerarse fuentes confiables", dijeron los letrados a The New York Times.

Asimismo, pusieron en duda la salud mental de Hugo Tillman, quien trabajó como asistente fotográfico de Testino en 1996 y actualmente lo acusa de haber intentado besarlo en la calle, además de abalanzarse sobre él en una cama de hotel.

Otro asistente de Testino en los años 90, Roman Barrett, contó que el acusado se sobó contra su pierna mientras mantenía una erección y se masturbó frente a él.

La defensa del fotógrafo peruano indicó que Barrett y Hargreave eran "empleados descontentos", por tanto sus declaraciones carecerían de objetividad y veracidad.

Lavely & Singer también le dijo al The New York Times que se contactó con ex empleados que estaban "impactados por las acusaciones" y que dichas personas "no podían confirmar las revelaciones".

Cabe destacar que en su más reciente edición, The New York Times difundió que 13 personas, entre modelos masculinos y asistentes, señalan que Mario Testino tuvo una conducta sexualmente agresiva hacia hombres, la cual se tradujo en tocamientos indebidos y masturbación.