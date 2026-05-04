La actriz Meryl Streep vuelve a ser noticia tras revelarse que no participaría en la Met Gala 2026, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda. Su ausencia ha generado repercusión internacional, especialmente por coincidir con la controversia en torno al empresario Jeff Bezos, quien este año figura como principal patrocinador del evento.

De acuerdo con diversos reportes, la decisión de la ganadora del Oscar se produce en un contexto marcado por críticas hacia la organización de la gala, luego de que Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, fueran anunciados como patrocinadores principales y copresidentes honorarios. Este cambio rompe con la tradición del evento, históricamente ligado a grandes casas de moda.

Un representante de Streep señaló que, aunque ha sido invitada en múltiples ocasiones, nunca ha asistido a la Met Gala, ya que no se trata de un espacio con el que se identifique plenamente. En esa línea, su ausencia no necesariamente respondería a una protesta directa, sino a una decisión ya aplicada anteriormente.

Lauren Sánchez Bezos llega a una conferencia de prensa durante la presentación de la Met Gala 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Aun así, su nombre se ha convertido en uno de los más mencionados en medio del debate que rodea a la Met Gala 2026. La participación de Bezos ha generado incomodidad en sectores de la moda y el entretenimiento, incluso provocando llamados al boicot y manifestaciones en Nueva York.

La Met Gala, organizada por la revista Vogue y presidida durante décadas por Anna Wintour, es considerada la noche más importante de la moda a nivel global. Se trata de un evento benéfico que recauda fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y que cada año reúne a figuras influyentes del cine, la música, el deporte y la cultura.

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La edición de este año también destaca por su temática “Arte del Vestuario” o “La moda es arte”, que busca explorar la relación entre la moda y las expresiones artísticas. Entre los copresidentes confirmados figuran celebridades como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

Met Gala vuelve con la reaparición de Beyoncé luego de una década de ausencia. (Foto: Lisa O'CONNOR / AFP)

La Met Gala 2026 se celebra este 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, como es tradición el primer lunes de mayo. El evento podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales de Vogue, incluyendo su canal oficial de YouTube, donde se transmitirá la llegada de celebridades a la alfombra roja.