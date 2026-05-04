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Meryl Streep habría rechazado ser parte de la Met Gala 2026 por un insólito motivo. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
Meryl Streep habría rechazado ser parte de la Met Gala 2026 por un insólito motivo. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
Por Redacción EC

La actriz Meryl Streep vuelve a ser noticia tras revelarse que no participaría en la Met Gala 2026, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda. Su ausencia ha generado repercusión internacional, especialmente por coincidir con la controversia en torno al empresario Jeff Bezos, quien este año figura como principal patrocinador del evento.

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