MET Gala 2019: ¿qué estrellas no siguieron la temática del evento? | FOTOS

Un campo de fantasía, rodeado de una oda a la ironía, la sátira, la diversión en exceso y, sobre todo, la exageración. Bajo esta premisa se desarrolló el MET Gala 2019, el evento de moda que este año siguió la tendencia titulada "Camp: Notes of Fashion".

►Conoce la tendencia 'Camp', temática de la gala MET 2019



La temática de la gala se inspiró en el ensayo homónimo del año 1964 de la escritora neoyorquina Susan Sontag, la cual abría un mundo de posibilidades para looks fuera de lo común. Las estrellas sabían a lo que se enfrentaban y la idea de esta velada era esa: arriesgar por 'outfits' a los que no estamos acostumbrados.

Están los casos de figuras como Lady Gaga y Zendaya, quienes desfilaron por la alfombra rosa con una puesta de escena que acompañó su vestimenta.

Sin embargo, no faltaron las estrellas que optaron por mantenerse en su zona de confort y vistieron como para cualquier otra gala de Hollywood. En esta lista aparecen Liam Hemsworth, Rami Malek y Justin Theroux, los tres vistieron los clásicos ternos de color entero. Respecto a la cuota femenina, Emma Stone y Penélope Cruz no destacaron tanto, pues lo más 'camp' que tuvieron fueron los brillos de su vestimenta o el cerquillo como cambio de look.

Recordemos que el MET Gala es organizada desde 1995 por Anna Wintour. El evento realiza anualmente con la finalidad de recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte y su exposición anual.