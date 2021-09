La nueva edición del MET Gala se llevará a cabo este lunes 13 de septiembre en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Estados Unidos). El MET 2021 tiene como finalidad apoyar a nuevos talentos estadounidenses de la moda.

El año pasado no se realizó el evento, que normalmente tiene lugar el primer lunes de mayo, debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19. Por ello, la organización tuvo que hacer algunos cambios en la programación.

Para compensar la gala cancelada de 2020, habrá dos eventos: la gala de este 13 de septiembre y otra que se realizará el primer lunes de mayo del 2022.

La temática de esta edición será la moda americana. Andrew Bolton, curador del Costume Institute del MET, explicó a Vogue que “la moda estadounidense ha estado apoyándonos durante 75 años, desde el inicio del Costume Institute. Así que quería agradecer su apoyo, también celebrar y reflexionar sobre la moda estadounidense”.

Los anfitriones de la gala del MET 2021 serán Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour; mientras que el actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka serán los co-anfitriones.

MET Gala 2021: horario del evento

El evento comenzará a las 5:30 p.m. (hora del Este), lo cual se traduce a las 4:30 p.m. en el Perú.

Aquí una lista de la hora de comienzo de la importante gala en varios países de la región y el mundo.

Estados Unidos: 5:30 p.m. (hora del Este) 2:30 p.m. (tiempo del Pacífico)

5:30 p.m. (hora del Este) 2:30 p.m. (tiempo del Pacífico) Perú, Colombia y México: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Chile y Argentina: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Venezuela: 5:30 p.m.

5:30 p.m. España: 11:30 p.m.

¿Dónde ver la gala?

La gala está cerrada a las cámaras; sin embargo, la alfombra roja será cubierta por E! Entertainment y Vogue a través de Twitter y sus páginas web.

Cabe resaltar que el livestream de Vogue será conducido por la actriz Keke Palmer y la comediante, directora y escritora, Iliana Glazer.

Más detalles

El MET Gala 2021 será la primera en tener dos partes, lo que significa dos eventos en 12 meses. La primera exposición se iniciará el 18 de setiembre y llevará el nombre de “In America: A Lexicon of Fashion” y se inaugurará en el Anna Wintour Costume Center. Mientras que el 5 de mayo de 2022 se realizará la segunda exposición que lleva por nombre “In America: An Anthology of Fashion”.

La gala es un evento benéfico a favor del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte que inaugura formalmente la exposición anual de moda del Museo Metropolitano en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). En cada edición, el tema de la gala está relacionado a la exposición que estará en él.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Belén Cuesta y Álex García en el tráiler de "Hasta que la boda nos separe". (Fuente: Warner Bros. Pictures Perú)