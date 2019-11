Mariana Varela, la representante argentina del Miss Universo 2019, ha afrontado momentos difíciles a lo largo de su vida, como la pérdida de su madre y violencia de género; situaciones que ha logrado superar gracias al apoyo de su familia.

La reina de belleza se ha convertido en una mujer independiente y trabaja junto al movimiento #almiedono que protege y ayuda a las mujeres que son víctimas de la violencia. Su objetivo principal es promover la igualdad en todo el mundo.

A través de un video compartido en redes sociales, Mariana recordó la pérdida de su madre y el maltrato psicológico que sufrió por parte de su expareja.

“El peor momento fue la muerte de mi madre, quedé explotando en el aire sin sabe qué hacer, después de eso me costó mucho retomar mi vida; pero mi familia estuvo a mi lado para salir adelante”, señaló Mariana Varela.

“Convertí ese dolor en fortaleza, eso hace que tus objetivos se llenen más. Hace años, cuando recién estaba iniciando mi vida amorosa, me vinculé con un hombre que me maltrataba psicológicamente y entendí que debía transmitir mi mensaje de violencia de género. El rol de mi generación es no callar”, añadió.