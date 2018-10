El 2018 se ha convertido en un año de cambios para los certámenes de belleza. La iniciativa la tomó el Miss América, en Estados Unidos, concurso que decidió eliminar el desfile en traje de baño de la competencia y enfocarse en otras habilidades de sus concursantes. A este suceso le sigue la reciente coronación de la modelo transgénero Ángela Ponce como Miss España, cuestión que ha generado diversas posiciones en redes sociales. En medio de este alborotado contexto, se realiza el Miss Perú 2019, certamen que escogerá a la candidata que representará al Perú en el Miss Universo el próximo año.

En el concurso, que se llevará a cabo en el Teatro Municipal, 50 mujeres de todas las regiones del Perú competirán por llevarse la ansiada corona. Este se transmitirá hoy a las 7 p.m. a través de Latina.

Podrás seguir en vivo la narración del concurso minuto a minuto desde aquí:



También podrás ver en vivo la final desde Facebook:



SOBRE EL CONCURSO

Tal como ocurrió en la última edición, el certamen dirigido por Jessica Newton se centrará en transmitir un mensaje feminista. Recordemos que el año pasado las candidatas utilizaron un segmento de la ceremonia para hablar de temas como el feminicidio y así generar un impacto en los televidentes.

El jurado de esta edición estará formado por las internacionales Gisselle Reyes (capacitadora de misses), José Forteza (editor senior de Condé Nast México y Latinoamérica) e Inés María Calero (tercera finalista en Miss Universo 1987).

Miss Perú 2019. (Foto: USI)

Por parte del jurado nacional, estarán Paola Dellepiane (Miss Perú 1995), Valeria Piazza (Miss Perú 2016), Magdyel Ugaz y Lady Guillén.

La cuota musical de la gala la pondrán los cantantes venezolanos Jonathan Moly y Chyno Miranda.

COMPARTE SU POSTURA

​ Sobre el caso de la modelo transgénero Ángela Ponce, Newton se ha mostrado a favor de su participación en el próximo Miss Universo 2019. "Estas personas, además de lidiar con un problema personal, que es no haber nacido en el cuerpo del género en el que se sienten, tienen que enfrentar estos ataques y críticas. [...] Creo que tenemos que empezar a abrir las puertas a todos. Hay que recordar que nosotros no solo somos cuerpo, somos seres humanos", expresó la ex reina de belleza de 52 años en una reciente entrevista.

Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, apoya a la modelo transgénero que será parte de Miss Universo.