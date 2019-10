Reina de Reinas, edición especial del Miss Perú 2019, llegó con drásticos cambios. En lugar de las clásicas preguntas del jurado, las 10 candidatas dieron un mensaje en torno a la violencia contra la mujer, problemática que ha incrementado sus cifras en nuestro país. Y la ganadora, Kelin Rivera, dio un contundente mensaje

KELIN RIVERA

"En lo que va del año han ocurrido 129 feminicidios, cifra que va en aumento y esto es indignante. Hago un llamado a las autoridades para que sancionen a los responsables. Las mujeres peruanas somos fuertes, como lo somos las mujeres que me acompañan esta noche aquí. Todas tenemos derecho a vivir una vida en libertad.

JANICK MACETA

“La vida me puso a prueba y sentí que ya no podía dar más. Fue mi fuerza interior la que me ayudó a salir del túnel. Quiero que las niñas entiendan que el único estándar de belleza válido y necesario en esta vida es la belleza del corazón, y la fortaleza de su espíritu. La capacidad de soñar es ilimitada. Mujeres, no estamos solas en esta lucha porque el Perú, por fin despertó”.





LESLY REYNA

“Creo que es momento de empoderar niños porque son ellos quienes formaran la sociedad en el futuro. Debemos educarlos formarlos y compartirles valores para que tomen las mejores decisiones. Si queremos un Perú diferente, formemos diferente a nuestros niños, sobre todo con mucho amor".

MELODY CALDERÓN

“El desarrollo de la familia basado en la educación y valores garantiza una sociedad más positiva, como me enseñó mi madre, con igualdad y tolerancia. Por eso me comprometo a seguir empoderando a esas mujeres, a perseguir sus sueños”.

SAMANTHA BATALLANOS

“En este mismo momento, mientras nosotras celebramos, hay seres humanos sufriendo, mujeres bajo el anonimato atravesando difíciles momentos. No hay derecho que se tenga que desnudar tanto dolor para que se haga justicia”.

PAMELA SÁNCHEZ

“En este momento, el empoderamiento femenino es muy importante, por eso los jóvenes debemos cambiar nuestra forma de vida, para que las mujeres de hoy sean líderes y empoderadas”.

PIERINA MELÉNDEZ

“Este año he logrado valorar más el significado ser mujer. Trabajar con las mujeres del Bajo Piura me ha enseñado que las mujeres podemos superar cualquier obstáculo, porque todas somos guerreras”.

JESSAMIN CHAPARRO

“Vivimos en un país de mujeres fuertes, resilientes y soñadoras, que de todas las vivencias malas o buenas, sacamos una experiencia positiva para seguir motivando a las demás. Debemos apoyarnos unas a otras para seguir creciendo en un mundo de inclusión”.

PILAR ORUE

“'Tú no puedes', es lo que te dice la sociedad machista, lo que me dijeron a mí y me trajo esta noche a dar este mensaje. Arriésgate y enseña a nuestras niñas que los límites no existen”.

DIANA RENGIFO

“Hace algún tiempo no sabía lo que realmente era ser una mujer empoderada. Pensaba que serlo era solamente mostrar fuerza, pero es ser una mujer real, con tropiezos y caídas. La clave está en nunca perder tu esencia. El éxito no está en las cosas que lograste sino en los obstáculos que superaste”