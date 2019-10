Fernando Carrillo, galán de exitosas producciones de los años 80 y 90, asumió la conducción del Reina de Reinas, el evento en el que se elegirá a la Miss Perú 2019 luego de que destituyera a Anyella Grados por una noche de copas en Rioja.

Samantha Batallanos Cortegana, Lesly Reina Salazar, Melody Calderón Vega, Janick Maceta Del Castillo, Pierina Meléndez Ramos, Pilar Orue Ramírez, Pamela Sanchez Silva, Jessamin Chaparro Orihuela, Diana Rengifo Valencia y Kelin Rivera Croll son las concursantes del evento de belleza peruano.

El actor venezolano, de 53 años, anunció su llegada al Perú a través de su cuenta de Instagram: “Feliz y emocionado de regresar a mi querido Perú de la mano de mi amado hermano y talentoso ícono Andrés Hurtado. Nos vemos pronto por Panamericana”, escribió en sus redes sociales.





Fernando Carrillo atraviesa por un delicado problema personal. No puede ingresar a Estados Unidos por la demanda de alimentos que le puso su exesposa Margiolis Ramos, madre de su hijo Ángel Gabriel.

El actor lamentó que dicho inconveniente lo mantenga distanciado de su hijo. "Nunca puedo hablar con él, no me lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a no respetar a su papá, involucrándolo en problemas de adultos”, sostuvo.

Carrillo también estuvo casado con la actriz Catherine Fulop de 1990 a 1994, a la cual conoció durante el rodaje de la telenovela “Abigaíl”, en 1998.