La noche del domingo, la modelo Janick Maceta se convirtió en la primera finalista de Miss Perú 2019 y en la nueva Miss Supranational. La joven empresaria radicada en Estados Unidos fue participante del programa reality “Esto es Guerra” y concursantes de otros certámenes de belleza.

Janick Maceta participó en el Miss Perú Universo 2016 como representante de Lima, sin embargo, en ese año la ganadora fue la modelo Valeria Piazza.

A inicios del 2018, representó al Perú en el concurso Miss Tourism World, certamen de belleza internacional que se realizó en Malasia. En dicha premiación, la bella muchacha arrancó como una de las favoritas, sin embargo no pudo derrotar a la colombiana Andrea Gutiérrez Puentes; y se se coronó como la segunda más bellezas del certamen.

En el 2018, Maceta participó en el reality televisivo “Esto es Guerra”, en el cual se le vinculó sentimentalmente con el también modelo y personaje de reality Patricio Parodi. Tras su salida del programa de América, la joven viajó a Nueva York, Estados Unidos, para continuar con sus proyectos personajes.

CAMINO A MISS PERÚ 2019

Janick Maceta fue la primera participante en ser anunciada por Jessica Newton. La líder del certamen utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que la joven modelo regresaría a un certamen de belleza.

“Yo la tuve compitiendo conmigo hace algunos años, cuando todavía era una niña, y ahora he tenido que venir a buscarla a Nueva York para invitarla personalmente al concurso”, se le escucha decir a Jessica Newton en el video con el que presentó a Janick. Por su parte, Janick Maceta se mostró emocionada: “¡Hola! Soy candidata oficial al ‘Reina de Reinas’ (…) Estoy súper, súper feliz y me muero de ganas de ir a Perú. Les mando un beso inmenso”, manifestó aquella vez.

LOS PUNTAJES DE JANICK MACETA

Así le fue a janick Maceta en la evaluación de rostro:

Puntaje de Janick Maceta.

Y así le fue en la evaluación en traje de baño:

Puntaje de Janick Maceta.

MENSAJE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante la ceremonia de Miss Perú 2019 no se hizo la típica ronda de preguntas. Jessica Newton comentó que se eliminó ese paso porque siempre son las mismas preguntas. En lugar de las clásicas preguntas del jurado, las 10 candidatas dieron un mensaje en torno a la violencia contra la mujer, problemática que ha incrementado sus cifras en nuestro país.

Y Maceta, dio este contundente mensaje: “La vida me puso a prueba y sentí que ya no podía dar más. Fue mi fuerza interior la que me ayudó a salir del túnel. Quiero que las niñas entiendan que el único estándar de belleza válido y necesario en esta vida es la belleza del corazón, y la fortaleza de su espíritu. La capacidad de soñar es ilimitada. Mujeres, no estamos solas en esta lucha porque el Perú, por fin despertó”.