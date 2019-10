Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, se pronunció tras las críticas en torno a la transmisión de Reina de Reinas, certamen de belleza que coronó como Miss Perú Universo 2019 a la arequipeña Kelin Rivera.





Como en otras ediciones, el certamen de belleza se volvió tendencia, aunque, según se lee en varios tuits, la organización estuvo muy por debajo de lo que se mostraba en años anteriores. En algunos mensajes, incluso, se critican los problemas de audios, al punto que luego de regresar de un bloque de publicidad, se escucharon las indicaciones al conductor del certamen.

No cabía un alfiler en ese escenario. Pésimas luces. Cero coordinación. 80% publicidad 20% concurso. Animador desanimador. Público soso. Nada de emoción, en 10 minutos premiaron a todas. Qué triste esto del Miss Perú. A mejorar!! — rosè (@flyingpeace95) October 21, 2019

En diálogo con El Comercio, Jessica aclaró que su labor como directora es elegir a la mejor reina para el Perú y en ese sentido destacó que el certamen se haya desarrollado con total transparencia.

“Lo más importante del certamen es que se haya notado que ha sido una edición transparente, que el público haya podido ver de cerca a sus favoritas y conocer sus puntajes. Eso me deja feliz. Mi labor es elegir a la mejor reina para el Perú, no tengo espacio para las críticas”, enfatizó.

RESPALDA A ‘CHIBOLÍN’

Pese a los duros comentarios vertidos en redes sociales en torno a los problemas de audios y a la intervención de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ en la producción del Reina de Reinas, Jessica Newton dijo estar agradecida y complacida con el trabajo del presentador de televisión.

Mi solidaridad con las diez candidatas del concurso Miss Perú. Nadie se merece esto. ¿Cómo es posible que Jessica Newton haya aceptado que la producción del evento la haga Chibolín? Este es el peor Miss Perú de la historia. — Blanche (@velblan) October 21, 2019

“Le estoy agradecida a Andrés Hurtado porque ha demostrado tener pasión por el Miss Perú, nunca había tenido un concurso como este. Yo estaba triste por todo lo que había pasado (la destitución de Anyella Grados en medio de un escándalo) y él me apoyó, por eso ahora no tengo espacio para las críticas. Andrés, además, fue uno de nuestros auspiciadores, con gusto volvería a trabajar con él ”, destacó Jessica.

“Ni siquiera he preguntado si hubo o no un problema técnico, porque lo más importante para mí es que haya sido una elección transparente. Lo de ayer ha sido un regalo, me sentí tranquila y feliz. Me encantó la prueba sin maquillaje y que las reinas se enfoquen en un tema tan importante como la violencia contra la mujer. La alianza con la Policía Nacional también es algo que valoro muchísimo", añadió.





MISS UNIVERSO

Finalmente, manifestó que el Miss Universo 2019, certamen donde Kelin Rivera representará al Perú, se desarrollará el próximo 8 de diciembre en Estados Unidos.

“Nuestra reina está preparada para ganar. Como Miss Perú, Kelin tiene que trabajar duro, ser una mujer humilde y estar orgullosa de llevar la banda”, sentenció Jessica Newton.