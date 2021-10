Tras una intensa jornada que tuvo 3 horas y media de retraso, Yely Rivera fue anunciada como la nueva Miss Perú que representará a nuestro país en el Miss Universo 2021. La modelo se impuso y logró quedarse con la corona de su antecesora, Janick Maceta.

La modelo de 27 años es gerente de una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento personal y profesional. Desde muy pequeña entendió que su propósito de vida era ayudar a los demás y quiere seguir trabajando por y para su país.

“Desde mi historia quiero inspirar a otros y enseñar de lo poco que aprendí en la vida para nunca bajar la guardia, luchar por nuestros ideales, alzar nuestra voz y confiar en nosotros mismos”, precisó Yely en un comunicado.

Por ello, su meta a futuro es crear una ONG que ayude a niños y adolescentes a desarrollarse personal y profesionalmente para que sean personas de éxito. “Quiero enseñarles lo que a mi me hubiera gustado que me enseñaran cuando era niña, para no cargar esa mochila tan pesada con tantos eventos negativos. Hoy por hoy me siento dichosa y agradecida con la vida, por mi evolución, mi resiliencia y; sobre todo, por mi capacidad de amar y ser siempre mi mejor versión”, se lee en la nota.

Danna Casimiro (Miss Perú Ucayali), Maryori Morán (Miss Perú Lima Sur), María Fernanda Bernaola (Retadora), Mei Azo (Retadora) y Camila Escribens (Retadora) fueron las competidoras que llegaron a la recta final del certamen junto a Yely Rivera, pero no lograron convencer al jurado.

Jessica Newton junto a las 6 finalistas del Miss Perú. (Foto: Organización Miss Perú)

La nueva edición del Miss Perú tuvo en un principio a 39 competidoras de todas las regiones del país por la corona; sin embargo, a la gran final del certamen solo llegaron seis modelos, quienes fueron escogidas por el público tras su desfile en traje de noche y ropa de baño.

Cabe resaltar que Yely Rivera nos representará en la edición 70 del certamen Miss Universo correspondiente al año 2021 que se llevará a cabo en Israel el próximo 12 de diciembre.

Janick Maceta entregó su corona

La Miss Perú 2020, Janick Maceta, le dijo adiós a su corona este domingo, luego de haber dejado en alto el nombre de nuestro país en el Miss Universo como segunda finalista, durante el evento realizado el pasado 16 de mayo en Florida, Estados Unidos.

Como despedida, Janick publicó un hermoso mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una foto. “Tu vida tiene un propósito. Tu voz importa. Tu historia es importante. Tus sueños cuentan. Tú naciste para hacer un impacto. Nunca olvides eso. Infinitamente agradecida con todos ustedes, los amaré por siempre. Su reina del Bicentenario”, se lee en la descripción.

Asimismo, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, utilizó sus redes sociales para agradecer el esfuerzo de Janick durante su reinado. “El final de este ciclo mi reina te abre la puerta a un sin fin de aventuras y oportunidades que estoy segura también vivirás con pasión, entrega y alegría. Gracias por haber compartido este año de tu vida con nosotros y convertirte en parte de nuestra historia”, escribió Newton.

Ante ello, Janick Maceta respondió que no estaba lista para dejar la corona, pero sí para seguir creciendo. “Gracias por creer siempre en mí y guiarme en todo momento, gracias por este año maravilloso, te quiero hoy y siempre Jess. Tu reina para siempre”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

En la madrugada del jueves, Juan Carlos Iwasaki, conocido en la escena musical como Jaze, lanzó su primer álbum de estudio “Personalidad 7”. El artista nacional reconoce a este proyecto como el más importante de su vida y habló con El Comercio sobre este nuevo disco y la exploración de su faceta como músico más allá del freestyle.