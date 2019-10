Mikella Callegari, hija de la actriz y presentadora de TV Fiorella Rodríguez, se adjudicó el título de Miss Perú Lima Oeste 2019. La joven empresaria de 21 años fue coronada por la directora del Miss Perú Universo, Jessica Newton.

Rodríguez, quien en 1994 fue coronada como Miss Amistad, Miss Talento y recibió el título de El rostro más bello en el certamen Miss Perú Universo; aclaró que pese a conocer a Jessica, no tuvo injerencia en la elección de Mikella como reina de belleza.

“Ayer (jueves) ha sido una tarde hermosa, sincera, no quisimos decir nada porque Jessica Newton no sabía que Mikella era mi hija. Incluso, yo, me enteré al final. Estaba en Nueva Yersey, grabando, cuando mi hija me llama para decirme que le van a coronar. Fue cautelosa, siempre le ha gustado lograr sus cosas con sus propios medios”, comentó Rodríguez en diálogo con El Comercio.

En agosto del 2017, Mikella debutó como modelo para una conocida marca de ropa. Aquella vez, Fiorella destacó la madurez de su hija y le alentó a perseguir sus sueños, como lo hace ahora.

“Si mi hija me hubiese contado que quería participar en un concurso de belleza, no me hubiese opuesto. No hubiese tenido ningún reparo, siempre estaré para ella, apoyándole en todo lo que haga. Fue alucinante ver a Jessica coronando a mi hija, fue como un déjà vu. En 1994, Jessica me coronó a mí”, destacó la artista.

Durante la ceremonia, Newton, al conocer los vínculos familiares de Mikella, dijo, emocionada: "Es la primera vez en la historia de reinados que he coronado a una madre y a su hija”.

Finalmente, Fiorella Rodríguez destacó la belleza interna de su hija. “Como madre no me gusta hablar de su belleza externa, pero la belleza interna es lo que distingo de ella, es dulce, resuelve muchas cosas mías, me aclara el panorama. Es mi partner, siempre andamos juntas”, destacó.