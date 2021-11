Conforme a los criterios de Saber más

Con tan solo 25 años, Paula Montes ha logrado cumplir los sueños que tenía desde niña: triunfar en la pasarela y tener la oportunidad de participar en un concurso de belleza. Ella es la nueva Miss Perú Mundo 2021 y representará a nuestro país en el Miss World que se realizará en Puerto Rico a finales de este año donde deberá pasar cuatro pruebas, para las cuales se viene preparando.

En mayo, mientras revisaba su cuenta de Instagram, vio la convocatoria para el concurso y decidió enviar su fotografía. La llamaron al día siguiente y no paró hasta conseguir la corona. En entrevista con El Comercio, Paula Montes contó más detalles sobre el apoyo que ha recibido por parte de su familia y cómo viene siendo su entrenamiento para las pruebas del Miss World. Conócelos aquí.

-Paula, ¿qué te motivó a ingresar al mundo del modelaje?

Desde muy chica me llamó la atención el mundo de la moda, las revistas, la ropa. Comencé a ver los desfiles de Victoria’s Secret. Entonces, como toda adolescente que tiene sueños, el mío era ser un ángel de Victoria’s Secret. Me sentí muy atraída por los ´fashion shows´ y fue el punto de inicio para decidir comenzar la carrera de modelo.

- ¿Cuáles fueron los comentarios que recibiste por parte de tu familia cuando les comunicaste tu deseo de ser modelo?

Mis papás y mi familia son mis mejores amigos. Siempre nos han apoyado a mis hermanos y a mí en todos nuestros sueños. Eso es algo que agradezco muchísimo. Son mi gran soporte. Cuando les comenté que me llamaba la atención, ellos estuvieron completamente de acuerdo. Estuvieron más que felices porque desde chiquita, me decían que iba a ser modelo. Aceptaron mi decisión, e incluso mi mamá me inscribió en una escuela de modelaje en Arequipa cuando tenía 12 o 13 años. Fue ahí cuando comencé de manera profesional.

-Decidiste continuar tu carrera como modelo en Nueva York, ¿cómo así surgió la oportunidad de salir a Estados Unidos?

Irme a modelar en el extranjero siempre fue un sueño desde que comencé en el modelaje. Acá en Lima pude participar del Concurso Internacional de Modelos ´Elite Model Look´, que es el más grande a nivel mundial. Yo participé y quedé finalista. No gané, pero eso no fue un impedimento para salir por mi propia cuenta e irme a tocar puertas al extranjero. Creo que no ganar el concurso me motivó, y me hizo ganar mucha fuerza para yo misma armarme de valor, gastar todos mis ahorros y comprarme un ticket a Nueva York a cumplir mis sueños.

-¿En qué momento decides postular al Miss Perú Mundo 2021?

Me mudé a Estados Unidos hace 4 años. El año pasado fue complicado para nosotros por la pandemia y quise venir a visitar a mi familia por un par de meses, pero después decidí dejar mi ticket abierto. Trabajé aquí como modelo y tuve la oportunidad de ver el cásting de Miss World Perú 2021 en Instagram, me llamó la atención y dije ´¿por qué no?´. Fue una idea que me lo habían planteado años atrás, pero había quedado en el aire. Mandé mis fotos al cásting y tuve buena respuesta. Me entrevistaron al día siguiente y entré al concurso representando a la región Lima.

- ¿Cómo te preparaste para todas las etapas que conlleva el Miss Perú Mundo?

Yo entré en mayo, fui una de las últimas candidatas en entrar al concurso porque había candidatas que habían ingresado meses atrás. Para mí era algo totalmente nuevo. Sabía que la final era en agosto, tenía poco tiempo para prepararme, pero estaba muy motivada y la preparación consistía en clases de oratoria, pasarela, clases de maquillaje y aprender todo este mundo de las reinas que para mí fue completamente nuevo.

-¿Cuáles son las diferencias que identificaste entre el mundo del modelaje y el de las misses?

La principal diferencia entre ambas es que la modelo se encarga de vender la ropa, el producto, ella como persona pasa a segundo plano. En cambio, la miss se vende a ella como persona. Es ella la que hace el rol, no es solo una cara bonita; sino que es un personaje completo. Entrar al mundo de las misses y dar lo mejor de mí me ha llevado a conocerme un poco más, a vencer mis miedos, a salir de mi zona de confort porque no estaba acostumbrada a hablar en público ni a la pasarela de mover las caderas y sonreír. Estas pequeñas cositas han significado retos y me siento orgullosa de la evolución que he tenido a lo largo de los meses.

-Paula, ¿cómo fue la interacción que tuviste con las demás candidatas a la corona? ¿Alguna anécdota que recuerdes?

La interacción los primeros meses fue de manera virtual. Nos llegamos a conocer cara a cara mes y medio antes de la final. Me tocó un grupo maravilloso de candidatas. Chicas de diferentes partes del Perú con muchos sueños, muy humildes y buenas. (...) Tuvimos un paseo en un bus y fue maravilloso. Pusieron karaoke con las canciones de RBD y todas las chicas cantamos, nos divertimos, disfrutamos de una vista maravillosa del circuito de playas con el atardecer. La verdad tengo muy bonitos recuerdos con ellas y aprendí muchísimo de cada una.

-¿También compartiste con Tito Paz, el organizador de Miss Perú Mundo?

Nos hemos vuelto un equipo. Tenemos comunicación constante todos los días, igual que con Mónica Ferreira que es su mano derecha y mi coach de pasarela. Tito, Mónica y yo hemos formado el trío dinámico y tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos hablando todos los días. Cualquier duda o consulta yo tengo la confianza para preguntarles (…) Tito es muy bueno, estoy muy agradecida por todo lo que me ha brindado, por toda la confianza, por su amistad.

-Vimos en Instagram que te reuniste con Maju Mantilla, Miss Mundo 2004, ¿qué te dijo? ¿te dio algún consejo para destacar en el certamen?

Tuvimos una cena en la casa de Maju el último lunes. Estuvimos en coordinaciones para hacer un encuentro, aunque las agendas no coincidían. Pero al fin encontramos un espacio y fue maravilloso compartir con la Miss Mundo 2004. Me dio muy buenos consejos de reina a reina y me contó su experiencia. Me dio tips y cositas que voy a poner en práctica. Voy a dar lo mejor de mí.

-Paula, ¿qué sentiste cuando te coronaron como la nueva Miss Perú Mundo? ¿Qué se te pasó por la mente en ese momento emotivo?

Me quedé en shock. No sabía si caminar o si saludar. Venían las flores y la corona. Me quedé en blanco. Mónica, que fue parte del jurado, estuvo detrás de las mesas, vio mi cara un poco desubicada y me dijo que salude. También escuchaba la voz de mi papá que estaba ahí con mi tía. Muchas emociones encontradas en ese momento. Uno de los recuerdos más lindos de mi vida: la noche de la coronación.

-¿Cuál es el principal mensaje que quieres dejar como Miss Perú Mundo?

El primero sería que creas en ti. Todo comienza por uno mismo. Creo que, si uno se propone cumplir sus sueños, vas a hacerlo. Es importante la capacidad que tú tienes para sobresalir, para vencer todos los obstáculos que la vida te pone. El camino no es fácil. Yo digo que mientras más difícil el camino, mayor es el triunfo.

-Paula, tras tu coronación, ¿cómo es que te vienes preparando para las pruebas que debes pasar en el Miss World?

Hay cuatro pruebas: topmodel, deportiva, talento y belleza con propósito. Creo que en la que podría destacar son las dos primeras. Modelaje es algo que he venido haciendo toda mi vida prácticamente y en deporte me considero una persona que tiene buen físico, entreno todos los días. Además, para la prueba de belleza con propósito he venido trabajando de la mano con la ONG AMA para gestionar mi proyecto sobre parques funcionales en Lima que va a ver todo el mundo en el concurso. Respecto a la prueba de talento, el mío está en la cocina, me encanta, lo hago todos los días y soy muy creativa. Incluso en la final de Miss Perú Mundo hice un ceviche en un minuto que quedó delicioso; pero esta vez en Puerto Rico, haré algo diferente, será sorpresa. Estoy preparándolo con mucho cariño.

Paula Montes continúa esforzándose para dejar en alto el nombre del Perú en el Miss World 2021 que se llevará a cabo en Puerto Rico. “Estoy feliz. Voy a dar lo mejor de mí, de verdad que tengo muchas expectativas, mucha ilusión y sé que será una experiencia maravillosa”, finalizó.

