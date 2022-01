Raisa Balcazar, una bella exreina de belleza natural de Sullana de apenas 28 años, falleció a causa del cáncer de mama que le detectaron hace 4 años. Según informaron diversos medios de Piura, la noticia la dieron a conocer sus propios padres.

La joven que fue elegida en 2019 como la Reina Rosa por la Organización Miss Perú justamente por su lucha y coraje para enfrentar la enfermedad que padecía, murió el último lunes 10 de enero luego que su salud se hiciera más crítica.

Cuando tenía solo 12 años de edad, Raisa fue diagnosticada con cáncer de ovario y logró superarlo, pero a los 24 años los médicos le informaron que padecía de cáncer de mama; debido a la metástasis, la enfermedad de expandió a los huesos y pulmón.

Pese a que los pronósticos no eran buenos, siempre mantuvo una actitud muy positiva y en sus redes sociales se mostraba muy optimista; incluso realizaba campañas para llevar alegría a los pacientes oncológicos con los que convivía por su tratamiento.

En la última publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Raisa Balcazar se envía un mensaje a ella misma, dándose ánimo para continuar adelante. “Sé que estas cansada, sé que no es fácil, pero te necesito fuerte y luchadora, porque frágil no me sirves. De: mí. Para: mí”, escribió.

Por su parte, Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú se pronunció sobre este triste suceso. “Descansa en paz. Nuestras mayores condolencias para su familia y amistades. Tenemos una reina en el cielo”, escribió.

Miss Perú: Raisa Balcazar, Reina Rosa 2019, falleció de cáncer de mama a los 28 años. (Foto: Instagram)

