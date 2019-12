Antonella Salini, representante peruana del Miss Teen Universo 2019, es una de las favoritas del certamen internacional. Según una encuesta desarrollada en los foros en línea por cibernautas y especialistas en certámenes de belleza, la trujillana de 19 años se ubica dentro de las 6 candidatas con mayor posibilidad de alzarse con la corona. La final del concurso se realizará este 20 de enero en Panamá.

Las candidatas de Estados Unidos, Panamá, Curacao, Nicaragua, España, Botswana, Costa Rica, Ecuador, Chile y Perú fueron señaladas como las concursantes con mayores posibilidades de ceñirse el cetro.

Así nuestra representante, Antonella Salini recoge comentarios como: “Bella por dentro y fuera”, “Vamos Antonella, eres la mejor” y “Te mereces la corona”.

“Mi meta es ganar y me estoy preparando para lograrlo. Es mi sueño y esa alegría quisiera dársela a toda mi familia, y a ese ángel que me acompaña siempre a todos lados, mi padre (quien falleció víctima de cáncer). No solo represento a mi ciudad de Trujillo, sino a todo un país y esa es una responsabilidad que llevo sobre mis hombros”, señaló Salini.

Antonella estuvo hace poco en Chepén, junto con Viviana Alva, Miss Teen Perú Universo Earth 2019, y Fátima Rivas, Miss Teen Beauty 2018, como invitadas en la Semana Turística de Chepén.

“Empezamos a sonar en las listas de favoritas del Miss Teen Universo 2020. Vamos a darle todo el respaldo a Antonella Salini para lograr esa corona. Todo un equipo ya está trabajando para que Perú brille en la competencia más grande para adolescentes”, señaló Diego Alcalde, organizador del Miss Teen Perú Universo.