A una semana de desarrollarse la final del Miss Universo 2018, las candidatas desfilaron este lunes en traje típico en Bangkok, Tailandia y la representante peruana, Romina Lozano, fue una de las más ovacionadas.

Miss Perú Universo lució un traje inspirado en la leyenda de la sirena de nuestra Amazonía peruana.

Otro de las aspirantes al trono de belleza internacional, Ángela Ponce, representante de España en Miss Universo, conquistó al público con su vestido de flamenco, del diseñador Luis Fernández.

“Lo he disfrutado como una niña pequeña. Estoy emocionada. Sinceramente no sé qué decir, lo que he vivido ha sido uno de los momentos más felices de mi vida”, dijo Ponce en un video compartido en sus redes sociales.

Miss Japón fue una de las que más expectativas originó, pues emuló a Sailor Moon. La creación de Hiroko Mima fue creada para representar a las mujeres guerreras del país asiático.

Las candidatas compiten por ganar la corona que actualmente ostenta Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Universo 2017 de Sudáfrica.

La noche final será este 17 de diciembre. Se emitirá en vivo y en directo por la cadena FOX, con difusión simultánea en español por Azteca América. La gala final será conducida por cuarta ocasión por el comediante Steve Harvey.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, compartimos imágenes de los trajes típicos que lucieron algunas de las candidatas del Miss Universo 2018.

CAMBIO DE AÑO

En el 2014 no hubo ceremonia de Miss Universo debido a que ningún país aceptó ser el anfitrión de la edición 63 del concurso. Por esa razón, la premiación del Miss Universo 2014 se dio en enero de 2015 y la del 2015 se dio ese mismo año en diciembre.

La edición del Miss Universo 2016 tampoco se dio en su año. En el 2017, se realizaron dos competencias: Miss Universo 2016, en enero; y Miss Universo 2017, en noviembre.