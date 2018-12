Romina Lozano se mostró emocionada en Instagram tras su participación en la competencia preliminar del Miss Universo 2018, que se llevó a cabo en el IMPACT Arena, Muang Thong Thani de Bangkok, en Tailandia.

Una vez terminada su presentación en traje de baño y traje de noche ante los jueces del certamen, Romina Lozano subió un video en su Instagram Stories en el que reveló los sentimientos que la embargaban.

"No puedo creer que esto haya terminado, fue demasiado rápido. Acabo de entra al backstage y no se imaginan la energía que he sentido ahí (en la pasarela)", manifestó la reina.

"¡Ha sido increíble! Muchas gracias a todos estoy muy feliz y lo he disfrutado muchísimo", agregó la representante peruana en la edición 67 del concurso de belleza, en el que compite con otras 93 candidatas.



Romina Lozano opina de la preliminar del Miss Universo 2018. (Fuente: Instagram)

La final del Miss Universo 2018 se llevará a cabo en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, el lunes 17 de diciembre, pero debido a la diferencia horaria, este concurso será visto en países del occidente (como Perú) la noche del 16 de diciembre.

El polémico presentador de televisión estadounidense Steve Harvey, quien confundió a la ganadora del Miss Universo 2015 y que luego tuvo que rectificarse, volverá a ser el anfitrión del concurso de belleza.