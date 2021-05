3 de 6

La idea inicial era que las alas vayan en la espalda de Janick, pero no pudo soportar el peso. “Decidimos separar las alas y engancharlas en los brazos para que parezcan una extensión de estos y ella pueda moverlas”, dijo Jessica Newton. La tarea no fue sencilla, porque cada ala pesa aproximadamente 3 kilos. Les tomó horas de entrenamiento lograr que la Miss Perú mantenga los brazos abiertos por tanto tiempo. “El traje no le permite sentarse, por lo que desde el momento en que se viste hasta que sale al escenario ha tenido que estar parada con todo ese peso encima”, resaltó. A pesar de ello, la pasarela de Janick salió espectacular. (Captura: Youtube)