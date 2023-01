Alessia Rovegno asistió al último evento que realizó la organización Miss Universo este 13 de enero de 2023, donde las Misses el mundo disfrutaron de un desayuno. Para este gran suceso, la hija de Bárbara Cayo lució un hermoso vestido inspirado en la Amazonia.

En su cuenta de Instagram, Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, mostró con fotos y videos de las actividades que realizó nuestra representante a un día del último evento, la final del Miss Universo, el cual se llevará a cabo en Nueva Orleans, Estados Unidos.

“A un día de la final, la prensa pudo entrevistar a las candidatas durante el desayuno, Alessia amaneció bella en un vestido de @anialvarezcalderonofficial inspirado en nuestra Amazonia”, es la descripción que acompaña a las publicaciones donde se ve a Alessia Rovegno junto a la Miss Paraguay, Leah Ashmore y Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

En la cuenta de la organización, también se ven las fotos y algunos videos de la modelo peruana luciendo el hermoso vestido, el cual tiene una gran abertura en la pierna.

“Estamos a un día de la final del @missuniverse !!Es así como luce nuestra reina bella”, escribieron.

¿Cómo se vota por Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022?

Desde una de las tiendas online puedes descargar la aplicación del Miss Universo.

Clic en ‘Votar por tu favorita’.

Clic al rectángulo blanco: ‘Vota ahora’.

Busca la imagen hasta que encuentres las fotos de Alessia Rovegno y votas.

Eso sí, el primer voto es gratuito y luego puedes contratar uno de los paquetes que van desde un $1 hasta $199,99.

Jessica Newton no descarta que haya sabotaje hacia Aessia Rovegno en el Miss Universo

Luego de que, en una transmisión en vivo en Instagram, Alessia Rovegno confesó que tuvo más de un impase detrás de escena, la directora de la organización Miss Perú no descartó que el traje de la modelo pudo haber sido dañado por terceras personas.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Alessia Rovegno desde instagram

“Ahora se entiende todo, ¿se rompieron o lo rompieron? Además, no estaban sus zapatos y el tocado”, señaló Jessica Newton.

Agatha Lys no cree que Alessia Rovegno gane el Miss Universo

La vidente Agatha Lys fue invitada al programa ‘Amor y Fuego’ y mencionó que Alessia Rovegno no ganaría el Miss Universo ni que quedaría entre las tres finalistas.

“¿Alessia Rovegno será la próxima Miss Universo, mañana?”, fue la pregunta que le Rodrigo González ‘Peluchín’.

A lo que la vidente respondió: “El pronóstico para Alessia Rovegno. Voy a sacar tres cartas, para ver qué dice el tarot. No (no va ganar) el tarot dice que no. No quiero bajar los ánimos, los astros influyen, pero no determinan, de repente mañana se abre una luz”.

“Yo digo que a una latina le va a ir muy bien, yo siento que es una latina la que será ganadora. Me gusta mucho Miss Colombia, me gusta mucho Miss Venezuela, pero de nuestra Miss Perú, me gustaría decir que sí, pero no la veo entre las 3 primeras”, agregó.