Miss Universo: Ángela Ponce y su desfile en traje típico | FOTOS

De todas las candidatas a Miss Universo en su desfile de trajes típicos, no podía faltar la participación de Ángela Ponce, quien lució un vestido blanco en una de las galas previas a la ceremonia principal.

"Y hoy me visto de España ante el Universo. Encendamos la pasión, historia que late al corazón, la Madre Patria soy yo", indicó Ángela Ponce en publicaciones para Instagram donde luce el vestido; video que ha recibido más de 16.000 "me gusta" en Instagram.

De igual modo, Ángela Ponce compartió en sus Instagram Stories cómo se sintió inmediatamente después de lucirse en la pasarela tailandesa.

"Sinceramente, ahora mismo no sé muy bien qué decir. Yo creo que eso que he vivido ahí se podría decir que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. He disfrutado muchísimo. (....) Esto es adrenalina pura en vena, espero que en España os sintáis muy orgullosos del trabajo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo desde el corazón", sostuvo.

Como se sabe, Ponce es la primera mujer trans que participa en el Miss Universo. Ella se encuentra desde hace unos días en Tailandia, donde ha compartido diversos momentos con las otras candidatas, entre ellas su compañera de habitación, Miss Perú.

DATO

La gala de Miss Universo se llevará a cabo este domingo 16 de diciembre del 2018.