Alessia Rovegno demostró porqué fue elegida como Miss Perú, pues, pese a los obstáculos que tuvo que afrontar en los preliminares del Miss Universo 2022, captó las miradas de todos cuando pasó por el escenario del certamen con traje de baño, una capa pintada por ella misma, con un vestido rojo de gala y un traje típico.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, luego de las tres pasarelas, Alessia Rovegno confesó que tuvo más de un impase detrás de escena. Ahí reveló que las alas de su traje típico se habían roto.

MIRA EL VIDEO Alessia Rovegno desde instagram

Sin embargo, lo que no contó la modelo fue que tuvo también un impase con el vestido de gala. Pero el que sí lo mencionó fue el tiktoker Carlos Gutiérrez, quien dijo que traje que se iba a usar apareció completamente roto, aunque se desconoce el motivo de esta situación.

“Con el vestido de Perú pasó una cosa, yo creo que ya hoy está en las noticias. El tema que le rompieron el vestido a Miss Perú. Yo ese día almorcé con Jessica Newton y me contó que había aparecido roto el vestido que iba a lucir en la preliminar, no me dijo el color que era, pero que tenía raja y estaba roto en la parte de atrás y pues no sabe, no hay explicación de cómo se rompió ese vestido”, comentó al inicio.

Ante esta situación buscaron una solución y explicó que el vestido rojo era una segunda opción que tenían por si algo sucedía. Esta historia fue confirmada por Jessica Newton y le agradeció al diseñador Augusto Manzanares por ayudarles.

“Gracias Augusto Manzanares por acompañarme en esta competencia. Por correr al lugar del evento y pasar más de una hora arreglando el vestido”, señaló la dueña del Miss Perú.

¿Quién es Augusto Manzanares, el diseñador que arregló el vestido de gala de Alessia Rovegno en el Miss Universo?

Augusto Manzanares siempre soñó con ser diseñador, es la razón por la que dejó el Callao para irse a Estados Unidos, onde radicaba su mamá y hermano. Ahí es donde empieza a buscar trabajo como diseñador gráfico, pero encontró empleo en una tienda de ropa.

“Trabajé en una boutique como almacenero de ropa y zapatillas. Pasó el tiempo y hablé con los dueños para hacer algo más artístico para sus tiendas y me dejaron hacerlo. Llegó la recesión en todo el mundo y cerraron las tiendas, con mi experiencia tuve la oportunidad de ingresar a Forever21″, declaró a Trome.

Esta experiencia le abrió las puertas para vestir a cantantes como Jennifer Lopez, Thalía, Lady Gaga, Cardi B y otras estrellas internacionales.