Karla Bacigalupo va por la corona del Miss Universo 2025: vive la gran final del certamen con el en vivo de El Comercio

El brillo, la expectativa y la emoción vuelven a encenderse. La gran final del Miss Universo 2025, uno de los certámenes más seguidos del mundo, se celebrará este 21 de noviembre a las 8:00 a.m. (20 de noviembre a las 8:00 p.m., hora peruana) desde Tailandia. Y todas las miradas en el país están puestas en Karla Bacigalupo, la modelo y actriz de 33 años que llega posicionada entre las máximas favoritas a la corona, según especialistas internacionales.

Y para acompañar cada instante de esta noche decisiva, El Comercio realizará una transmisión en vivo desde las 7:45 p.m. en su canal de YouTube, con una previa de análisis, expectativa y reacciones. La conducción estará a cargo de la periodista Luciana Villegas, quien compartirá mesa con un panel de lujo: Natalie Vértiz, Kiwi y Stefano Ayubu, listos para comentar en directo cada una de las cuatro rondas de looks de las candidatas.

Karla Bacigalupo, conquista pronósticos

Coronada como Miss Universo Perú 2025, Karla Bacigalupo ha construido una carrera que combina preparación académica, disciplina y una presencia escénica que hoy le abre paso entre las favoritas. Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Lima, decidió años después trasladarse a Los Ángeles para estudiar actuación y producción cinematográfica en la Universidad de California, etapa que significó su ingreso real a la industria del entretenimiento.

Hoy, su nombre resuena en foros internacionales y entre los expertos del certamen. El missólogo español Ramiro Barrio la colocó entre las grandes contendientes por la corona de esta 74° edición. Y su desempeño en las actividades preliminares ha reforzado esta percepción.

Homenaje al Perú

Durante la competencia de traje típico, Karla impactó con un imponente diseño plateado de dos piezas, acompañado de alas que evocan los mantos de hielo del Nevado Huascarán, la cumbre más alta del país. La corona que completaba el conjunto simbolizaba la fuerza y resiliencia del Perú. La creación estuvo a cargo del diseñador Beto Pinedo, responsable de los trajes que han vestido a las últimas representantes peruanas.

Cómo votar por Perú

Los seguidores que desean apoyar a Karla y aumentar sus posibilidades en la competencia pueden hacerlo a través del sistema oficial de votación del certamen. Cada voto sigue contando, especialmente en las etapas decisivas previas a la coronación.

Polémicas

Miss Universo 2025 no ha estado exento de controversias. La participación de la modelo mexicana Fátima Bosch generó tensión desde los primeros días debido a incidentes con marcas y comentarios despectivos atribuidos al empresario Nawat Itsaragrisil, lo que encendió críticas en redes sociales.

Pero la situación escaló aún más el 18 de noviembre, cuando el empresario y músico Omar Harfouch, jurado oficial del certamen, anunció su renuncia pública alegando falta de transparencia en el proceso de selección de las 30 finalistas. Sus declaraciones, viralizadas rápidamente, señalaron que un jurado provisional habría tomado decisiones sin consultar a los jueces oficiales.

La Organización Miss Universo respondió horas después, asegurando que se trataba de un malentendido relacionado con una actividad paralela —el programa Beyond the Crown— que no influye en los resultados finales. Sin embargo, la declaración no detuvo la ola de debates y cuestionamientos que hoy rodean la edición.

En medio de turbulencias

El certamen, que reúne a 123 concursantes y que este año cuenta con la participación de la modelo transgénero Nguyen Huong Giang representando a Vietnam, arrancó el 2 de noviembre en Tailandia. Aunque su historia siempre ha estado ligada al glamour, esta edición se ha visto atravesada por disputas internas, decisiones controversiales y tensiones que han puesto a prueba la credibilidad del concurso.

En medio de ese escenario, el público peruano mira con entusiasmo —y esperanza— el desempeño de Karla Bacigalupo, mientras se prepara para vivir una de las noches más importantes del certamen, con la compañía del análisis y la cobertura en vivo de El Comercio.