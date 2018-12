Miss Universo: Miss España quedó eliminada, pero le hicieron homenaje en vivo

Ángela Ponce, representante de España del Miss Universo 2018, fue eliminada de la competencia; sin embargo la organización del importante certamen de belleza internacional le realizó un homenaje en vivo.

Ángela Ponce ha hecho historia como la primera mujer transexual que compitió por la corona del Miss Universo 2018.

En un video difundido por la organización del certamen se le escucha a Ángela, decir: "Siempre he pensado que era muy positivo soñar y ahora estoy aquí. Tener esa parte de ti que te dice que tu identidad es femenina, la identidad viene con nosotros, antes de nacer".

Entre otras cosas, se destaca el difícil camino que la representante de España ha tenido que recorrer para lograr sus metas. Se menciona que Ángela sufrió de bullying y fue víctima de la intolerancia de las personas.

"Mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir en igualdad, entender que todos somos seres humanos y que la igualdad de las personas debe primar", concluye la reina de belleza española, para luego desfilar en la pasarela.

Durante las entrevistas previas a la final, la participante se mostró muy abierta a hablar sobre su historia, pues considera que con su presencia en un concurso con tanta cobertura mediática podrá ayudar a salvar las vidas de aquellas personas que, como ella, son juzgadas por ser diferentes.

Miss España también ha dicho que no considera que lo físico defina el género de las personas y que su decisión de someterse a una reasignación de sexo no tuvo que ver con un conflicto con esa idea.

"Siempre digo: tener una vagina no me transformó en una mujer. Soy una mujer, ya antes de nacer, porque mi identidad está aquí (en la cabeza)", explicó en diálogo con la agencia AFP.

La joven de 27 años tampoco considera válida la expresión "nacer en un cuerpo equivocado" y afirma que no le molesta que se le presente como una "mujer transexual" en el concurso.

"A mí no me molesta que me digan transexual. Porque yo soy mujer, pero una mujer transgénero. Me ponga como me ponga, nunca voy a tener ovarios. ¿Por qué me voy a avergonzar de formar parte de la diversidad del mundo, si eso es lo que nos enriquece?", declaró a la web de Hoy en España.

España solo ha ganado una vez el Miss Universo. Esto ocurrió en 1974. La reina fue Amparo Muñoz.