Las carteras geométricas grandes o ‘hobo bag’. Van muy bien si nuestro look es un poco más formal como de ejecutiva. No son tan grandes como las de estilo tote bag y tienen más diseño en sus líneas. En ellas podemos llevar lo que necesitamos en el día y a la vez redondear nuestro look un poco más formal y menos relajado. (Foto: Difusión)