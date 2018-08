MTV Video Music Awards 2018: los peores looks de los famosos | FOTOS

No todo es glamour e innovación en las alfombras rojas, hay también quienes llaman la atención por sus desaciertos. Y en los MTV Video Music Awards 2018 hubo varios por destacar.

"Menos es más", se suele decir en el mundo de la moda, pero para Amber Rose esa frase no parece tener sustento. La ex de Wiz Khalifa siempre llama la atención por sus excesos en el vestir y la noche del lunes no fue la excepción.

Lo mismo ocurrió con la rapera Asian Doll, que acudió a los MTV VMA 2018, con un atuendo que recordaba al de Alicia Silverstone en "Clueless".

En la galería que acompaña esta nota compilamos algunos de los peores looks de la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.