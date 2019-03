Noe Bernacelli: el diseñador más fiel a LIF Week | FOTOS

Se podría decir que la historia de "amor" entre Noe Bernacelli y LIF Week es bastante sólida. El diseñador peruano inició su vínculo con la Semana de la Moda de Lima en abril del 2011, año en el que se llevó a cabo la primera edición del evento. Desde entonces, el creador ha formado parte de todos los desfiles. Una relación que le ha permitido hacer visible su mirada creativa.

Durante todos estos años, sus propuestas no solo se han enfocado en ambos sexos, sino que también destacaron sus diseños para novia. En estos tres casos, Bernacelli ha seguido una línea de elegancia, con toque sofisticado que, en muchos casos, hacía referencia a cuentos fantasiosos e historias de seres celestiales.

Esta nueva edición de LIF Week Otoño-Invierno 2019 no será la excepción. El diseñador adelanta que se tratarán de dos colecciones. La masculina (17 prendas) será un 'ready to wear' de NB by Noe Bernacelli, su línea más comercial. Para la mujer, la colección es de alta costura y sumará 27 piezas.

Él explica: "Los conceptos de inspiración son totalmente distintos. La colección para mujer se llama Cuentos de Invierno y nace de una historia fantasiosa: un amor tan poderoso entre una chica y un chico que estos serán maldecidos por un hechizo que los convertirá en cuervo y serpiente. Para hombre, nace de los chicos que se forman para ser sacerdotes dentro de la religión católica. Ambas colecciones están complementadas con alpaca". El creador, además, indicó que de ahora en adelante sus colecciones de invierno se basarán en este tipo de pequeños cuentos.