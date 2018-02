Oscar 2018: Un repaso a las nominadas a Mejor vestuario

Con el 4 de marzo en ciernes, noche de la entrega más importante de Hollywood, muchos ya tienen a sus favoritos para los Oscar. Una de las categorías más peleas de la competencia será la de Mejor vestuario.

Algunos de los especialistas actualmente en carrera para el galardón han contado detalles sobre su inspiración y proceso de creación de la imagen de sus personajes.

1. "Beauty and the Beast" - Jacqueline Durran

"Estos trajes existen en la imaginación de la gente y quise honrar lo que esperaban de ellos en la vida real. Decidimos tomar inspiración de eso y enriquecerlo con detalles históricos", contó Durran a la revista People. "Por ejemplo, Belle tiene bolsillos fuera de su traje azul, e históricamente la gente ataba bolsillos a su cintura, los pusimos fuera en una reinterpretación de Belle como heroína activa y voluntariosa".

2. "Darkest Hour" - Jacqueline Durran

También nominada por la cinta sobre Winston Churchill, cuenta Durran para "Vanity Fair":​ "Encontré imágenes de referencia de 1920, y lo más sorprendente era que tuvo ya entonces los mismos elementos en su vestimenta. Es un vistazo real de cómo viven algunas personas, y su estilo. Él parecía de la época eduardiana. Descubrí lo particular que era Churchill con todo lo que vestía. Era un tanto dandi."

3. "Phantom Thread" - Mark Bridges

​Bridges tuvo acceso a famosos vestidos en el Museo Victoria and Albert de Londres, entre ellos piezas de Givenchy, Balenciaga, Balmain y más. "Pudimos ver y tocar las telas, pero además encontrar increíbles tejidos y detalles en prendas ya existentes en el periodo. Tuvimos de los dos lados: Hacer la historia de una película y la de una casa de modas al mismo tiempo", contó para The Huffington Post.

4. "The Shape of Water" - Luis Sequeira

"Comencé a juntar telas que quisiera como parte de la cinta, y construí una enorme librería de telas. Fui a Nueva York en un viaje de compras vintage, a Philadelphia, Los Angeles, Montreal, Toronto y sus afueras, solo para recoger piezas vintage, ahí el génesis del look del filme. Comencé a tomar de mi selección de lanas, algodones, y a formar paletas para cada personaje", contó Sequeira para el portal Deadline.

5. "Victoria & Abdul" - Consolata Boyle

​"Victoria estaba obsesionada con las joyas. Además de la ceremonial, tenía otras más personales como los dientes de sus hijos cubiertos de oro y plata, hechos brazaletes y aretes; hallamos increíbles broches de luto hechos con cabello y conseguimos réplicas exactas", cuenta Boyle a Los Angeles Times. Añade: "Está también Abdul, una suerte de reflejo de sí misma, un hermoso joven quien a ella le encantaba mirar. A través de él podía imaginar la luz, color, aire y riqueza de India".

¿Cuál es tu favorito en esta categoría de los Oscar 2018?