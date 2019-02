Oscar 2019: Glenn Close y su elegancia en la alfombra roja | FOTOS

Los Premios Oscar 2019 recibió a sus diversas estrellas de la industria cinematográfica en la alfombra roja de la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La veterana actriz Glenn Close derrochó elegancia vestida en un traje dorado de una sola pieza.

Como se recuerda, Glenn Close se encuentra nominada en la categoría Mejor actriz, junto a la mexicana Yalitza Aparicio y a Lady Gaga. Esto, por su interpretación en la película de Björn Runge, "The Wife".

Aunque Glenn Close ("The Wife") parte como favorita, no sería nada extraño ver a Olivia Colman ("The Fouvorite"), Lady Gaga ("A star is born"), Yalitza Aparicio ("Roma") o Melissa Mccarthy ("Can You Ever Forgive Me?") como la ganadora del Oscar.



Close ha sido nominada al Oscar seis veces; sin embargo, hasta el momento no ha podido ganar este premio. Quizás su reciente galardón en los Globos de Oro a Mejor actriz de drama le sirva para llevarse la ansiada estatuilla.