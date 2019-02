Oscar 2019: Lady Gaga se lució en la alfombra roja de los premios | FOTOS

Lady Gaga llegó a la alfombra roja de los Premios Oscar 2019 como una de las actrices favoritas de la gala. La protagonista de "A Star Is Born" se disputa, junto a Glenn Close y a Yalitza Aparicio, la categoría a Mejor actriz.

Esta es su primera nominación en la categoría de Mejor actriz y la tercera que obtiene en su carrera tras la cosechada este año en el campo de mejor canción original ("Shallow") y la obtenida por "The Hunting Ground" (2015) con el tema "Til It Happens to You".

Además, se trata del primer trabajo de Lady Gaga como protagonista, ya que previamente había intervenido con pequeños papeles en cintas como "Machete Kills" (2013) o "Sin City: A Dame to Kill For" (2014), y series como "American Horror Story", con la que ganó un Globo de Oro.



"A Star is Born" se centra en Jackson Maine (Bradley Cooper), un músico country veterano cuya carrera se encuentra en decadencia. Maine descubre a una talentosa cantante llamada Ally (Lady Gaga), una joven aspirante a estrella que sueña con triunfar en el apasionante mundo del espectáculo. Será entonces cuando Jackson decida ayudarla a impulsar su carrera y lanzarla al estrellato, convirtiéndose en su mentor. Además, entre los dos nacerá una apasionada relación amorosa que se verá enturbiada por el carácter autodestructivo de Maine".