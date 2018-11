People's Choice Awards 2018: sigue el paso de las estrellas por la alfombra roja

Todo está listo para el inicio de los People's Choice Awards 2018, los premios más populares entre los adolescentes en el mundo. Figuras como Shawn Mendes, Camila Mendes, Victoria Beckham, Nicki Minaj, entre otros, serán parte de la gala que se realizará en el Baker Hanger de Santa Mónica, California.

La alfombra roja se transmitirá desde las 19 horas (Colombia), 21 horas (Chile) por la señal de E! Entertainment, canal que también tendrá un streaming desde su cuenta de Facebook.

Te invitamos a seguir la alfombra roja de los People's Choice Awards:

Carla Medina, Lety Sahagun y Juanjo Herrera comentan para E! Latino la red carpet de los PCAs:



SOBRE LA CEREMONIA

Los People's Choice Awards 2018 tienen 43 categorías y los ganadores de cada una de ellas son seleccionados mediante la votación del público. Este año, hay 13 nuevas categorías. Entre los principales nominados están la cinta "Black Panther", la serie "This is Us" y la cantante Taylor Swift.

El número musical de apertura estará a cargo de la rapera Nicki Minaj. Victoria Beckham será la homenajeada de la noche al ser reconocida con el premio 'Icon'.