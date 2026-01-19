Escuchar
(2 min)
Valentino Garavani, famoso diseñador italiano, falleció a los 93 años. (Foto: EFE)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación.

Moda

