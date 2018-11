El Victoria's Secret Fashion Show es más que solo un evento de moda; este años los artistas invitados superaron las expectativas de todos los que esperan con ansias cada año este show .

El evento tuvo lugar en el Piers 94 de Nueva York, la noche del jueves. El show volvió luego de dos años a La Gran Manzana donde se celebró por primera vez en 1995.

Victoria's Secret Fashion Show trajo de vuelta a las modelas más reconocidas a nivel mundial; Kendall Jenner, Gigi Hadid y Behati Prinsloo, Bella Hadid, son solo algunas de las que desfilaron.

Por otro lado, pero no menos importantes, estuvieron los artistas encargados de hacer lucir a las modelos con su música; Rita Ora, Shawn Mendes, The Chainsmokers, Kelsea Ballerini, Halsey, Bebe Rexha y The Struts, cantaron y deslumbraron la pasarela con un lujo que superó las espectativas de todos los fanáticos del show.

Cualquier artista siempre está contento y agradecido de actuar en un show como este, pues sin duda es una gran oportunidad para los músicos; dado que son muchos los ojos que ese día están pendientes del televisor. Recordemos que en ocasiones anteriores lo hizo: Bruno Mars, Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift.