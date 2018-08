Zombie Boy: Este es el video que hizo famoso al controvertido modelo

Rick Genest, modelo que se hizo famoso por el seudónimo de Zombie Boy debido a que sus tatuajes simulaban una mezcla entre esqueleto y cuerpo despellejado, fue hallado sin vida en su departamento de Plateau-Mont-Royal, en Montreal (Canadá).

Zombie Boy era un artista y modelo canadiense de 32 años que tenía el récord mundial Guinness por la cantidad de tatuajes de insectos (176) y otro por la mayor cantidad de huesos humanos (139) que había dibujado en su cuerpo.



¿Pero cómo se hizo conocido Zombie Boy? Pues la marca Vichy lo eligió, en 2011, para demostrar la eficacia y cobertura de uno de sus maquillajes.

EL VIDEO QUE LO LANZÓ A LAFAMA

Las imágenes dieron la vuelta al mundo acumulando decenas de millones de reproducciones. Ahora que se dio a conocer la noticia de su muerte, el video se ha vuelto nuevamente viral.

Zombie Boy en "Go Beyond the Cover". (Fuente: YouTube)