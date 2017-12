Veinte años se pasaron volando. Y veinte años transcurrieron desde que estos discos vieron la luz y conquistaron a la crítica y al gusto de la gente. Ahora que se acaba el 2017 y llega la celebración un Año Nuevo, recordemos varios álbumes —cada uno con su estilo y sello— que en este año cumplieron dos décadas de vida.

1. "¿DÓNDE JUGARÁN LAS NIÑAS?" - MOLOTOV

1997 fue el año debut de este cuarteto mexicano que despertó a patadas a una anestesiada sociedad mexicana frente a la crisis política y social. “Gimme the power” y “¡Puto!” fueron los himnos de batalla que Paco, Tito, Randy y Micky —integrantes de Molotov— emplearon para rebelarse contra la corrupción, el conformismo y el prejuicio en su México lindo y querido. A 20 años de su lanzamiento, las letras explosivas del álbum siguen vigentes y arrasando con todo a su paso.

2. "OK COMPUTER" - RADIOHEAD

Si con “The Bends” (1995), Radiohead probó que podía fabricar buenos singles, con “O.K Computer” logró imponer su sello propio como banda, desprendiéndose de las odiosas categorizaciones como grupo grunge. La banda liderada por Thom Yorke lanzó en junio de ese año uno de los discos más emblemáticos de los noventa. “Paranoid Android” y “Karma Police” son un par de temas muestra de ello.



3. "ALTA SUCIEDAD" - ANDRÉS CALAMARO

Culminada su exitosa experiencia en Los Rodríguez —pese a su final con amago de pleito, según las malas lenguas—, ‘el salmón’ Calamaro se lanzó nuevamente al ruedo como solista. Su inspiración en solitario dio lugar a “Alta Suciedad”, álbum convertido hoy en un clásico en el que se advierte a un Calamaro feliz siendo amo y señor de sus rimas. “Loco” y “Alta suciedad” forman parte de un disco que se convirtió en uno de los más vendidos en la historia del rock argentino.



4. "BLUR" - BLUR

Con este álbum homónimo Blur por fin logró conquistar totalmente el éxito y adueñarse del difícil mercado norteamericano. Y pensar que un año antes la tirante relación entre Damon Albarn (vocalista) y Graham Coxon (guitarrista) puso al grupo al borde del abismo. El single “Song 2” se volvió en un tema ícono y en todo un hit en la tierra del Tío Sam, mientras que “Bettlebum” sirvió para reafirmar su presencia en el Reino Unido.



5. "LIBRE" - AMÉN

En 1997 la banda peruana Amén dio vida a su primer CD plagado de buenos temas que inundaron las radioemisoras de la época. "La de 'Libre' fue una época bastante bonita. Hicimos bastantes giras, le dimos una vuelta a todo el Perú”, rememoró Marcelo Motta en entrevista con El Comercio. “Sé que tú no estarás solo” y “Decir adiós” son dos clásicos del catálogo del rock hecho en el Perú.



6. "BACKSTREET’S BACK" - BACKSTREET BOYS

Ayer y hoy, las boybands son sinónimos de multitudes de fans e imparable histeria aunque no todas logran trascender a nivel mundial. Los Backstreet Boys sí que dieron la vuelta al orbe, especialmente con su segundo álbum lanzado en agosto de 1997 y singles que hasta hoy siguen sonando en las radios nostálgicas como “Backstreet’s Back” y “Quit Playing Games (With My Heart)”.



7. "AQUÍ" - JULIETA VENEGAS

1997 fue un año redondo para Julieta Venegas. Gracias a su debut solista con este álbum —producido por el productor argentino Gustavo Santaolalla, conocido como el rey Midas de la música— Julieta teloneó a Soda Stereo en su Último Concierto en México, ganó un premio MTV por el video de “Como Sé” y recibió decenas de invitaciones para colaborar en discos de Los Tres, Enrique Bunbury, Cartel del Santa, entre otros. Chica talentosa y con suerte, Julieta.



8. "THE COLOUR AND THE SHAPE" - FOO FIGHTERS

Uno de los discos más notables de la década del noventa que incluye la canción más representativa de la banda del ex-Nirvana Dave Grohl: “Everlong”. Su grabación estuvo plagada de cambios y reacomodos en el grupo, sin embargo, la pericia del afamado productor Gil Norton logró que este disco de los Foo Fighters se convirtiera en uno de los más vendidos durante varios años en Estados Unidos.



9. "HOMOGENIC" - BJÖRK

La crítica se rindió ante este álbum, dándole calificativos que fueron desde audaz, excitante y raro hasta emocional. Destacan los temas “Joga” y “Bachelorette”, que muestran a Björk como una artista capaz de amalgamar la música tradicional de su natal Islandia con la electrónica. Su llamativa portada, según sostuvo ella misma, “retrata a un guerrero que no debe luchar con armas”. Lima quedó cautivado con ella en el concierto que dio en el 2007, casi como celebrando los primeros diez años de “Homogenic”.



10. SUEÑOS LÍQUIDOS - MANÁ

“Sueños líquidos” consagró a la banda mexicana Maná a nivel internacional. Con pistas notables como “En el muelle de San Blas” y “Hechicera” o “Clavado en un bar”, Maná logró llevarse a casa su primer Grammy en la categoría Rock latino/Alternativo. Dato: la tapa del CD es una pintura del artista Waldo Saavedra, en la que aparece una sirena que es nada menos que Letizia Ortiz, sí, la hoy reina consorte de España, cuando ni soñaba con pertenecer a la realeza española.



BONUS TRACK:

"FALLING INTO INFINITY" - DREAM THEATER

¿Por qué nos interesa destacar este álbum entre lo mejor surgido en 1997? Primero porque una de las canciones se titula “Peruvian skies”, tema que surgió luego que el guitarrista del grupo, Joe Petrucci, leyó un artículo periodístico sobre la violación a una chica peruana. “Falling into infinity” generó controversia entre los fans metaleros de la banda al ser considerado el álbum más comercial del grupo, pero pese a ello sigue siendo un gran disco que ya cumple 20 años.