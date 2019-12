Alejandro Sanz, Kiss y Harry Styles, son solo algunos de las figuras de la música que sonarán el 2020 en Perú. El cantante español volverá a nuestro país después de tres años, como parte de #LaGira, en la que presenta sus éxitos de siempre y los temas de #ElDisco, el álbum número 12 de su carrera. La cita con el intérprete de “No me compares” es el próximo 13 de febrero.

Kiss, por su parte, pisará territorio peruano el 2 de mayo en lo que será su gira despedida llamada The End of the Road. El encuentro con la banda de rock es en el Arena 1 de la Costa Verde.

En el caso de Harry Styles, este se presentará por primera vez en Lima, en calidad de solista. La última vez que el cantante nos visitó lo hizo en 2014 como integrante de One Direction. La cita con el artista británico será el 17 de octubre en el Jockey Club y servirá para presentar el álbum Fine Line.

“Guns N’ Roses” también será parte de este desfile de músicos que aterrizarán en Lima para ofrecer lo mejor de su repertorio. La legendaria banda californiana regresa por tercera vez al Perú como parte de su gira “Not in this Lifetime”, y junto a sus integrantes históricos Axl Rose, Duff McKagan y Slash. La cita con ellos es San Marcos el 24 de marzo en San Marcos.

