El programa chileno 31 Minutos regresa a la capital peruana con el Radio Guaripolo Tour 2026, un espectáculo que combina humor absurdo, personajes inolvidables y canciones que el público sigue coreando de memoria. La cita será el 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde Tulio Triviño, Juanín Juan Harry, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo volverán a demostrar que las noticias, la música y el disparate pueden convivir en un mismo escenario.

Desde su estreno en 2003, 31 Minutos transformó el formato del noticiero infantil en una propuesta que mezcla sátira, crítica social, humor inteligente y música original. Creado en Chile por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el programa trascendió la televisión y se convirtió en un fenómeno cultural latinoamericano, capaz de conectar con niños, jóvenes y adultos que crecieron junto a sus personajes y hoy comparten sus canciones con nuevas generaciones.

Buena parte de esa vigencia se debe a un repertorio que no caduca. Temas como «Mi muñeca me habló», «Bailan sin cesar», «Yo nunca vi televisión», «Tangananica, Tangananá», «Diente blanco, no te vayas» y «Mi equilibrio espiritual» forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores. A lo largo de su trayectoria, la producción ha recibido distinciones como el Prix Jeunesse Iberoamericano, premios APES y reconocimientos de la crítica chilena, además de una nominación a los International Emmy Awards en la categoría infantil y juvenil. En 2013, su paso por el Festival de Viña del Mar fue premiado con las Antorchas y Gaviotas.

Las entradas para el Radio Guaripolo Tour 2026 estarán a la venta desde el 21 de octubre en Joinnus, con descuentos exclusivos para quienes paguen con tarjetas Interbank. El evento es apto para mayores de 5 años, acompañados de un adulto responsable.