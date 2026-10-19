El programa chileno 31 Minutos regresa a la capital peruana con el Radio Guaripolo Tour 2026, un espectáculo que combina humor absurdo, personajes inolvidables y canciones que el público sigue coreando de memoria. La cita será el 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde Tulio Triviño, Juanín Juan Harry, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo volverán a demostrar que las noticias, la música y el disparate pueden convivir en un mismo escenario.
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