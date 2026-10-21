El espectáculo Radio Guaripolo Tour 2026 de 31 Minutos agotó todas sus entradas en Lima en menos de 30 minutos, el mismo día en que comenzó la venta de boletos. La agrupación chilena de marionetas se presentará el próximo 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en lo que será su única función anunciada en la capital peruana.

La preventa con descuento y la venta regular se habilitaron el miércoles 21 de octubre a las 10 a.m. Sin embargo, la demanda superó las expectativas y las localidades de todas las zonas disponibles se agotaron en menos de media hora.

La rapidez de la venta generó reacciones en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que ingresaron a la plataforma apenas se habilitaron los boletos, pero no consiguieron entradas. Otros compartieron capturas de sus compras y celebraron haber asegurado un lugar para el espectáculo.

Entradas para el ‘Radio Guaripolo Tour 2026’ se agotaron en minutos. (Foto: GEC)

Ante la alta demanda, seguidores de la producción pidieron que se anuncie una segunda fecha en Lima. Hasta el momento, no se ha informado si la organización ampliará el calendario de presentaciones.

¿Qué presentará 31 Minutos en Lima?

Radio Guaripolo Tour 2026 corresponde a una nueva etapa del espectáculo Radio Guaripolo, formato estrenado por la compañía chilena Aplaplac el 6 de julio de 2025, que retoma una propuesta que la agrupación llevó a los escenarios entre 2013 y 2016.

En esta ocasión, Guaripolo conduce una estación de radio desde la que realiza bromas telefónicas a los demás personajes. La dinámica incluye las intervenciones de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo, entre otras figuras de la producción.

La presentación del 8 de diciembre marcará la llegada de este espectáculo a Lima. La función se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

MÁS INFORMACIÓN: BTS ya se encuentra en Argentina y dieron sus primeros paseos por Buenos Aires

La gira latinoamericana de 2026

Durante 2026, la agrupación incluyó en su recorrido varias ciudades de México, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida y Toluca. También se presentó en Colombia, donde actuó en el Movistar Arena de Bogotá y participó en el Festival Estéreo Picnic.

El calendario de la gira contempló además presentaciones en Chile, con espectáculos anunciados en el Arena Puerto Montt y la Gran Arena Monticello durante junio.

Tras agotarse las entradas para su presentación en Lima, los seguidores peruanos esperan conocer si se habilitará una nueva fecha para el Radio Guaripolo Tour 2026.