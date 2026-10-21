31 Minutos logra sold out en Lima y sus seguidores piden una segunda función. (Foto: Instagram)
31 Minutos logra sold out en Lima y sus seguidores piden una segunda función. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El espectáculo Radio Guaripolo Tour 2026 de 31 Minutos agotó todas sus entradas en Lima en menos de 30 minutos, el mismo día en que comenzó la venta de boletos. La agrupación chilena de marionetas se presentará el próximo 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en lo que será su única función anunciada en la capital peruana.

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