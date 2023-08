La empresa productora de eventos All Access Entertainment (AAE) reveló, por medio de un comunicado, los detalles acerca de la cancelación del concierto que 5 Seconds Of Summer (5SOS) brindaría en la explanada sur del estado Monumental, en el distrito de Ate, Lima.

Como se recuerda, según AAE, fue la Municipalidad Distrital de Ate la que impidió que se desarrolle el concierto de 5SOS debido a que el lugar no cumplía con las medidas de seguridad indicadas por Defensa Civil.

¿Fue una decisión arbitraria?

No obstante, AAE indicó que esa decisión fue tomada arbitrariamente, ya que el evento contaba con todas las medidas de seguridad, sin embargo, el municipio de Ate no expidió el certificado de autorización (según la empresa).

“El concierto programado en la explanada sur del estadio Monumental de “5 Seconds Of Summer” fue cancelado debido a que la Municipalidad de Ate no expidió la autorización administrativa […], pese a contar con todos los requisitos y haberse solicitado en los plazos acostumbrados […]”, comunicó All Access Entertainment.

AAE no encontró justificación para cancelación del concierto de 5SOS

En ese sentido, AAE añadió que solo la Municipalidad de Lima es la entidad autorizada para cancelar eventos no deportivos como los que promovían, incluso indicaron que la empresa cumplió con las normas de seguridad establecidas en la RS N.° D010371-2023-MMLL-GGRD-SITSE.

Por ese motivo es que la empresa “no encontró justificación alguna” para la cancelación del show que daría la banda de rock australiana. Por su parte, el municipio de Ate no se pronunció respecto a la cancelación del concierto.

MÁS INFORMACIÓN: Tego Calderón se despide de los escenarios con su última gira que empieza en Perú

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante la cancelación del concierto de 5SOS?

Los fanáticos de la banda mostraron también su indignación en las redes sociales de AAE, quienes cuestionaron el comunicado de la empresa y exigieron la reprogramación del concierto.

Finalmente, All Access Entertainment aseguró que procederá con la devolución del dinero que los fanáticos invirtieron en sus boletos para ver a 5SOS, aunque no estableció fechas. Indicó también que tomarían medidas legales en contra de la Municipalidad de Ate.