“90’s Forever”: uno de los festivales techno más importantes del mundo llega a Lima

“90’s Forever", uno de los festivales más importantes e innovadores de la música Eurodance llega al Perú y hará posible que puedas escuchar en un mismo escenario himnos de las pistas de baile como "The Rhytm of the Night", "It’s My Life”, "Mr. Vain", " Run To me ", o "Dreams”, en las voces originales de los ídolos de los años 90.

Artistas como “Corona”, “Dr. Alban”, “Double You”, “2 Brothers On The 4th Floor” y Tania Evans de “Culture Beat”; aquellos que impusieron grandes hits a nivel mundial formarán parte de este evento que se realizará el día sábado 16 de febrero del 2019 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Las entradas ya se encuentran a la venta, en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con el 20% de Descuento con cualquier medio de pago hasta el 7 de Enero.