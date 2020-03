“Me dieron el papel por una razón y yo creo que era para aprender de ella, así que Selena siempre será una gran inspiración para mí y tuve mucha suerte de ser elegida para interpretarla. Como artista, esta película realmente fue una experiencia que recordaré por el resto de mi vida”.

Con estas palabras, Jennifer Lopez recordó a Selena Quintanilla en su 25 aniversario de fallecida y destacó la suerte que tuvo de ser elegida protagonista de “Selena”, el filme biográfico sobre la cantante texana que la lanzara al estrellato en 1997.

Hasta antes de protagonizar “Selena”, Jennifer Lopez había protagonizado algunos filmes de bajo presupuesto y no fue hasta su elección como la protagonista de este filme que su carrera tomó un impulso tan grande que hoy en día es una de las figuras de Hollywood más exitosas de todos los tiempos.

►Jennifer Lopez rinde homenaje a Selena Quintanilla

►Selena Quintanilla recibirá un homenaje en Texas a 25 años de su asesinato





EN EL SET DE “SELENA”

Estrenada solo tres años después de la muerte de la cantante texana, “Selena” puso a Jennifer Lopez en el foco del mundo. Muchos medios se preguntaban en aquel entonces ¿Quién era esta joven que reía y hablaba como la fallecida ídola?.

“Tuvimos que preparar dos canciones: “Baila esta cumbia” y “Como la flor” y tuvimos que interpretar tres o cuatro escenas de guión. Fue una gran prueba de actuación”, reveló Lopez durante el rodaje de “Selena”.

Para Gregory Nava, el director de la mencionada cinta, Jennifer cumplía con todos los requisitos para ganarse el papel al que audicionaron miles de mujeres.

“Jennifer era la mejor persona para el papel. Tenía el talento de actuación, se parecía mucho a Selena, tenía su mismo cuerpo, había sido bailarina profesional. Para todos nosotros, todo eso era increíble”, contó el cineasta.

Jennifer Lopez, interpretando a Selena en la cinta biográfica de la fallecida cantante.

Sobre su experiencia de encarnar a Selena, Jennifer reveló que vio todos los videos que pudo conseguir de la cantante con la intención de copiarle gestos y movimientos. Sin embargo, el miedo a no ser bien recibida por el público de la texana se apoderó de ella durante la escena final de la cinta, la cual recrea el último concierto que la cantante ofreció en el Astrodome de Houston, Texas, el 25 de febrero de 1995, un mes antes de su muerte.

“Yo no sabía si me iban a aceptar... pero cuando yo entré vestida de ella todo el mundo empezó a aplaudir y gritar por Selena pero también por mí y eso me hizo sentir muy bien”, declaró Jennifer en el set de la película.

25 AÑOS DESPUÉS

Un cuarto de siglo después de la muerte de la partida de Selena y 23 del estreno del filme, el legado de la reina del Tex Mex perdura en el tiempo. Para Deborah Paredez, profesora en Columbia University y autora del libro de 2009 “Selenidad: Selena, Latinos and the Performance of Memory”, el catálogo musical de la artista permite que su música resuene entre latinoamericanos de diferentes países hasta el día de hoy.

La “Selenidad”, en palabras de Paredez, representa a los latinos que no dominan el español y que defienden su identidad cultural a pesar de no hablar el idioma”, indicó la experta.

Selena, durante su último concierto, ofrecido en el Astrodome de Houston, Texas ante 65 mil personas.

“No había artista que se vistiera como ella, especialmente alguien que luciera como nosotras o nos representara”, dijo a EFE Doris Muñoz, una productora musical que en 2017 organizó el concierto “Selena for Sanctuary” para luchar contra las medidas de inmigración de la Casa Blanca. “Muchas de nosotras seguimos conectadas con ella porque nos vemos en ella”, aseguró.

Capitalizando esta conexión, la marca de cosméticos Mac lanzará el próximo 6 de abril su segunda colección de maquillaje inspirada en la artista. La primera se agotó con una velocidad que ni Kylie Jenner ha podido imitar.

Q Productions también oferta decenas de productos -no precisamente musicales- con la imagen de Selena, que van desde gorras de béisbol, camisetas, pantalones, suéteres con capucha, ganchos de cabello y películas, entre otros, que son similares a los que ha sacado en dos oportunidades el gigante Forever21.

Además, Netflix prepara una serie, protagonizada por Christian Serratos sobre la vida de la artista, con la aprobación de la familia Quintanilla.

Volviendo a la figura de Jennifer Lopez, quien a pesar de su gran éxito en Hollywood, siempre será vinculada a Selena, esta declaró hace un par de años sobre la reina del Tex Mex: “Fue triste no poder ver dónde estaría ahora a mi edad. Ella tendría más o menos mi edad, es tan triste. Trágico”.

PUEDE INTERESARTE