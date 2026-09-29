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Resumen

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FABIÁN, nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
FABIÁN, nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Sonia del Águila

A los 17 años, cuando recién empezaba en la música, FABIÁN escribió una lista de metas hasta los 27. Entre ellas anotó: firmar con una disquera, lanzar un álbum y, junto a 2026, dos palabras: Latin Grammy. No puso categoría ni habló de una nominación. Seis años después, su nombre apareció entre los candidatos a Mejor Nuevo Artista.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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